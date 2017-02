Walter Meier et Tobler vont fusionner

Les entreprises zurichoises Walter Meier et Tobler Technique du bâtiment vont fusionner, et former l'un des leaders suisses dans cette branche. Mais l'opération conduira à la perte de 100 à 120 emplois.

Walter Meier compte actuellement 774 collaborateurs pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 240 millions de francs. De son côté, Tobler Technique du bâtiment emploie près de 700 personnes et réalise un chiffre d'affaires de quelque 330 millions.

La fusion vise à pérenniser près de 1400 emplois, a indiqué Tobler mardi dans un communiqué. Mais à court terme, il faut s'attendre à la suppression de 100 à 120 emplois à cause de redondances, ce qui équivaut à environ 8% de l'effectif total, a-t-il ajouté.

La fusion devrait se concrétiser ces prochains mois, et le groupe entrera sur le marché avec un nouveau nom début 2018. Walter Meier (basée à Schwerzenbach) apporte sa compétence en systèmes et services, et Tobler (située à Urdorf) ses capacités en distribution et en logistique. La fusion s'effectuera au rapport de un pour un.

Walter Meier connaîtra une augmentation de capital mais pas un doublement d'actions, a-t-il indiqué dans un communiqué. Pour couvrir la différence, il est prévu de verser 117,8 millions de francs à la firme britannique Woleseley, propriétaire de Tobler. (ats/nxp)