Vigoureux rebond des exportations en janvier

Les exportations d'acier plongent de plus de 23%

C'est un des signaux qui inquiètent pour l'avenir : les exportations d'acier de la Chine ont chuté en janvier de 23,8% sur un an, fruit des efforts de Pékin pour réduire les surcapacités de ses sidérurgistes, sous la pression de l'Union européenne et des Etats-Unis, qui accusaient le géant asiatique de dumping.



La Chine -- de loin le premier producteur mondial -- a exporté le mois dernier 7,42 millions de tonnes d'acier contre 9,74 millions un an auparavant, et contre 7,80 millions en décembre, selon des statistiques publiées vendredi par l'Administration des douanes.