Valora de retour dans les chiffres noirs en 2016

Le chiffre d'affaires net a légèrement augmenté (0,8%) pour atteindre 2,09 millions de francs, a indiqué mardi le groupe de commerce de détail dans un communiqué. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a gagné 31,1%, à 72,3 millions. La marge EBIT correspondante s'est améliorée pour atteindre 3,4%.

La croissance provient pour l'essentiel des mesures de réorganisation et des synergies dans la vente en Suisse et en Autriche - avec l'intégration de Naville -, ainsi que de la performance opérationnelle dans la vente en Allemagne et au Luxembourg, précise Valora. Le jackpot record au Lotto suisse en novembre et décembre a aussi été porteur.

Succession

Pour l'exercice en cours, l'entreprise prévoit un EBIT d'environ 79 millions de francs et une croissance annuelle du bénéfice brut de 1% à 3%. A partir de 2018, elle compte dégager une marge brute de 42% et une marge opérationnelle de 4%.

L'entreprise rappelle par ailleurs que le président de son conseil d'administration, Rolando Benedick, ne renouvellera pas son mandat lors de l'assemblée générale du 30 mars prochain. Comme annoncé en août, Franz Julen (58 ans), membre du conseil d'administration du groupe depuis 2007, est proposé pour lui succéder. (ats/nxp)