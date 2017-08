VW fait une fleur aux propriétaires de diesel

Volkswagen (VW) a annoncé mardi qu'il proposerait des primes pouvant atteindre 10'000 euros (11'376 francs) aux automobilistes qui abandonneront leurs vieux véhicules diesel au profit de nouveaux modèles de la marque.

Le premier constructeur automobile mondial offrira également des primes comprises entre 1000 et 2380 euros pour l'achat de voitures électriques, hybrides ou GNV (véhicule à gaz naturel).

La firme allemande a précisé que ces primes seraient applicables immédiatement et dureraient jusqu'à la fin de l'année, dans le cadre de l'accord signé la semaine dernière entre les constructeurs automobiles allemands et le gouvernement visant à réduire la pollution des moteurs diesel.

Porsche et Audi, filiales de Volkswagen, ont également annoncé des primes à l'achat pour inciter les conducteurs à abandonner leurs vieux véhicules diesel. Le premier les a fixées à 5000 euros, le second entre 3000 et 10'000 euros. Audi a précisé que les primes seraient plus élevées pour le choix d'un modèle hybride ou GNV. (ats/nxp)