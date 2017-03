Une starlette suisse s’exprime aux Nations Unies, à Genève

Charme, glamour et émotion. Ou plus exactement «Le pouvoir de la femme ancrée dans l’ère numérique». Tel sera le thème de la conférence que Xenia Tchoumitcheva, vice-Miss Suisse en 2006, donnera le mardi 7 mars, en salle 3 du Palais des Nations, à Genève, entre 17h00 et 19h00. La Tessinoise participera ainsi à l’événement organisé par le Centre du commerce international (agence onusienne, domiciliée à Genève), en prélude de la Journée internationale des femmes célébrée le lendemain, le mercredi 8 mars.

L’ex-ambassadrice de l’entreprise genevoise Visilab SA sait de quoi elle parle. Xenia Tchoumitcheva officie en effet depuis plusieurs années sur des réseaux sociaux où elle dispense des conseils dans des domaines divers et de plus en plus sollicités. Actuellement son auditoire le plus régulier est constitué de 1,1 million d’internautes sur Instagram. Ses recommandations ont déjà été formellement appréciées à 5,8 millions de reprises sur Facebook. En comptant tous les réseaux sociaux utilisés par Xenia Tchoumitcheva, celle-ci se trouve souvent en contact avec environ 8 millions de personnes

L’ex-mannequin exerce donc désormais une profession née avec le XXI ème siècle. Cette entrepreneuse participe au développement de tendances, voire de sensibilités sur la Toile. Le rayonnement de ce type de professionnels, ou de professionnelles, intéresse évidemment de plus en plus d’entreprises cherchant de nouveaux moyens de promouvoir la puissance de leurs marques. Xenia Tchoumitcheva vient d’ailleurs de signer un contrat d’un an avec un horloger de luxe schaffhousois. (TDG)