Une solution à la crise mondiale de l’eau

A en croire le consensus médiatique actuel, il semblerait que le président Donald Trump représente le plus grand problème mondial. Dans ce contexte mouvementé, il faut garder à l’esprit les problèmes structurels de fond, ceux qui représentent un défi posé à l’humanité entière et globalisée. Le Forum économique mondial (WEF) publie chaque année un document nommé le «Global Risk Report». Son objectif demeure de faire ressortir les risques les plus imminents, pour lesquels nous devons trouver des solutions rapides.

Depuis trois ans, la crise de l’eau a constamment été citée parmi les trois problèmes ayant potentiellement les impacts les plus dévastateurs pour la planète entière. Mais pourquoi sommes-nous si mal informés sur la crise de l’eau? Vivant dans une région du monde où l’eau existe en abondance, il nous est très difficile de nous rendre compte de la sévérité de la situation. Aujourd’hui encore, plus de 700 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et doivent marcher en moyenne cinq heures par jour pour aller chercher de l’eau, souvent insalubre. Le problème de fond est simple; les stocks d’eau douce disponibles restent relativement stables, alors que la demande mondiale ne cesse de croître. Inéluctablement, nous serons donc indirectement touchés par cette crise, même en Suisse.

Une technologie pourrait contribuer à la résolution de la crise. Une nouvelle génération de générateurs atmosphériques est désormais capable de capturer l’humidité contenue dans l’air pour en faire de l’eau potable. Cette nouvelle technologie possède un potentiel gigantesque, car il existe plus d’eau sous forme d’humidité dans les airs que dans toutes les sources d’eau douce.

* Digital marketing consultant chez Digital Inception

(TDG)