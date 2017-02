Une banque suisse craint des projets de Trump

Les analystes financiers, spécialisés en durabilité, de la banque J. Safra Sarasin redoutent les conséquences possibles de projets annoncés par Donald Trump. «Les inégalités sociales pourraient s’accentuer aux Etats-Unis du fait des réformes prévues dans l’imposition des personnes physiques et des incertitudes planant dans les domaines de la santé et de la formation», prévient Agnes Neher, responsable de la durabilité au sein de la banque privée bâloise.

Les experts de J. Safra Sarasin ne sauraient toutefois être soupçonnés d’«antitrumpisme» primaire. Ils rappellent ainsi que les intentions du nouveau président des Etats-Unis s’inspirent fidèlement de propositions du parti républicain. «Celles-ci apporteraient de grands avantages aux contribuables les plus privilégiés. Selon les calculs de l’organisation Citizens for Tax Justice, 44% des abattements dans la taxation des personnes physiques profiteraient à 1% des contribuables réalisant les revenus les plus élevés», indique Andrea Weber, analyste spécialisée dans l’investissement durable chez J. Safra Sarasin.

Globalement, cette réforme fiscale semble faire partie des principales priorités de Donald Trump. Mais J. Safra Sarasin s’interroge encore sur d’autres projets de son gouvernement. Comme celui de la privatisation des écoles publiques, d’une remise en cause du rôle des syndicats d’enseignants et d’une réduction des prérogatives du Ministère de la formation. A l’inverse, l’établissement bâlois, présent aussi à Genève, décèle des indices justifiant quelques espoirs de progrès social, comme le soutien confirmé du président des Etats-Unis pour un salaire minimum de 10 dollars (10 francs) de l’heure.

Ces observations de J. Safra Sa rasin s’inscrivent dans l’engagement de cette banque au sein du Global Compact Network Switzerland (GCNS), émanation locale du United Nations Global Compact, domicilié à New York. Cette organisation internationale a vu le jour en 2000 sous l’impulsion d’un secrétaire général des Nation Unies toujours très présent à Genève, le Ghanéen Kofi Annan. Jeudi à Berne, les représentants de quelque 150 entreprises membres du GCNS, la secrétaire d’Etat à l’Economie Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch et le directeur du développement et de la coopération, Manuel Sager, se sont justement réunis pour échanger leurs idées et s’informer mutuellement en matière de business socialement responsable.

Le comité directeur du GCNS comprend des acteurs économiques de dimension nationale et parfois mondiale. Certains d’entre eux s’avèrent en outre très actifs à Genève, comme Richemont, le numéro deux mondial de l’industrie du luxe, Firmenich, le numéro deux mondial des arômes et parfums, Trafigura, un des leaders du négoce de matières premières, et la banque privée Edmond de Rothschild (Suisse) SA. De grandes enseignes vaudoises participent aussi à ces efforts de moralisation des affaires, à l’instar de Nestlé. (TDG)