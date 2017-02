Un accélérateur de start-up voit le jour à Bâle

Un nouvel accélérateur de start-up voit le jour en Suisse. BaseLaunch veut attirer en région bâloise des jeunes entreprises prometteuses actives dans le secteur de la santé.

Il s'agit de mettre à profit la position unique dont bénéficie cette région en tant que pôle mondial des sciences de la vie, a expliqué mercredi dans un communiqué l'organisation BaselArea, qui est à l'origine de ce programme.

Soutien en deux phases

Le programme comprendra deux phases. La première durera trois mois, durant lesquels les entrepreneurs peaufineront leurs dossiers commerciaux. Ils collaboreront étroitement avec BaseLaunch et avec un réseau d'entrepreneurs en résidence et de conseillers. BaseLaunch peut accorder un soutien de 10'000 francs par projet.

Jusqu'à trois jeunes pousses sélectionnées pour la seconde phase pourront obtenir un financement d'une année pouvant atteindre jusqu'à 250'000 francs. Un comité de sélection composé d'experts du secteur désignera les entreprises choisies.

BaselArea est l'organisation de promotion économique commune aux cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et du Jura. Son accélérateur de start-up bénéficie du soutien de plusieurs acteurs majeurs de la branche comme Novartis Venture Fund, Johnson & Johnson Innovation et Pfizer ainsi que d'autres partenaires publics et privés. (ats/nxp)