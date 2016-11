Uber se lance au Bangladesh

L'application américaine de réservation de chauffeurs Uber s'est lancée mardi au Bangladesh en proposant ses premiers trajets à Dacca, capitale de 15 millions d'habitants.

«Uber a l'objectif simple d'utiliser la technologie pour rendre nos villes plus accessibles et réduire les embouteillages et la pollution», a déclaré Amit Jain, directeur d'Uber pour l'Inde et l'Asie du Sud, dans un communiqué.

Le premier trajet Uber a été commandé par la star de cricket Shakib Al Hasan, a précisé l'entreprise sur son site internet.

Si le gouvernement a soutenu l'arrivée d'Uber, les puissantes corporations de taxis n'avaient pas fait de commentaire en l'état.

Peu de transports en commun

«Je me réjouis grandement d'avoir Uber à Dacca dans le cadre de nos efforts pour construire des villes intelligentes», a déclaré Zunaid Ahmed Palak, ministre de second rang à la technologie de l'information.

Près de 30 millions de personnes résident à Dacca et dans les villes industrielles en périphérie, mais la capitale du Bangladesh souffre cruellement d'un système de transports en commun insuffisant, n'ayant par exemple pas de métro, ce qui fait que ses routes sont particulièrement encombrées.

Se payer un trajet de taxi dans ces conditions est extrêmement cher en raison des embouteillages alors que le prix d'achat des voitures est extrêmement élevé.

(afp/nxp)