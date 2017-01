UBS recommande l’action BCV à la vente

UBS recommande aux investisseurs de vendre l’action de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV). Ses spécialistes précisent en outre le sens de leur message. Il s’agit d’un constat d’éléments négatifs en termes d’organisation, de direction et de rendement. A n’en pas douter, l’Etat de Vaud appréciera. Sa participation porte sur 67% du capital-actions de l’établissement.

A priori la recommandation des experts de la première banque helvétique peut surprendre: l’action BCV reste en effet un investissement relativement enthousiasmant, avec un rendement en dividende de 5,1%. Après une majoration d’un franc, le dividende versé le printemps dernier s’élevait à 23 francs, auxquels la banque a ajouté un montant de 10 francs par action. «Nous offrons le meilleur rendement proposé par les banques suisses. De plus, nous avons largement battu l’indice Standard & Poor’s des banques», se félicitait l’an passé le directeur financier de la BCV, Thomas W. Paulsen.

Ces éléments constituent il est vrai de réels atouts dans un environnement de taux d’intérêts bas, voire négatifs. La BCV manifeste en outre l’intention de maintenir sa politique de dividendes « généreux », selon le terme utilisé en février dernier par Pascal Kiener, président de la direction générale de la BCV, cité dans le journal Le Temps. Son propos n’a cependant guère stimulé la demande de l’action BCV. Son cours n’a progressé que de 1,6% en 2016. Priorités stratégiques

Le quotidien financier zurichois cash doute en outre que l’action BCV se révèle profitable d’ici au 27 avril, date de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’établissement vaudois. Il indique que nombre d’analystes financiers se montrent eux-mêmes sceptiques à ce sujet. A l’instar de ceux d’UBS recommandant l’action de la BCV à la vente. Certains experts relèvent il est vrai que le maintien d’une politique de hauts dividendes absorbera une part appréciable des bénéfices de l’établissement : il en a coûté plus de 80% de l’excédent net l’an dernier et plus de 90% en 2015.

Un tel régime inspire parfois des doutes à certains observateurs. Thomas W. Paulsen s’explique cependant en toute transparence : « Nous n’avons pas vocation à accroître nos réserves pour d’éventuelles acquisitions. Ce n’est pas notre stratégie. Poursuivre notre croissance organique de manière solide et redistribuer notre argent aux actionnaires, tels sont nos buts. »

Dans ce contexte, rappelons que l’action BCV a commencé le XXIème siècle avec un cours inférieur à 50 francs. Elle en vaut aujourd’hui environ treize fois plus. (TDG)