Tornos plombé par l'industrie automobile

Sous le coup de la réticence à investir de ses clients de l'industrie automobile,Tornos a plongé dans les chiffres rouges l'an dernier. Le fabricant prévôtois de machines-outils a essuyé une perte nette de 3,6 millions de francs, contre un bénéfice net de 895'000 francs lors de l'exercice précédent.

La perte nette comprend un gain de 1,1 million de francs, consécutif notamment à la cession de l'immeuble abritant le restaurant du personnel sur le site historique de Moutier, a précisé mardi l'entreprise. Alors que l'entreprise affichait un débours de 3,5 millions après six mois, l'évolution des affaires s'est révélée meilleure en seconde partie d'exercice.

«Absolument insatisfaisante»

Sur l'ensemble de l'année, le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (EBIT) s'est aussi inscrit dans le rouge à hauteur de 3 millions de francs, contre un gain de 2,35 millions un an plus tôt. De même, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'est retrouvé en zone négative pour un montant de 323'000 francs, contre un bénéfice de 4,92 millions en 2015.

Alors que Tornos était parvenu à boucler les deux précédents exercices sur un profit, la performance de 2016 s'est révélée «absolument insatisfaisante», a commenté devant la presse à Zurich le président du conseil d'administration. Mais les chiffres ne reflètent pas les progrès réalisés.

Plus de machines, moins d'emplois

A ce titre, François Frôté a mis en exergue les premiers effets des mesures de réduction des coûts introduites en début d'année et du recours accru à des fournisseurs externes. Alors que les charges ont diminué, Tornos a aussi gagné en flexibilité, à la faveur de l'expansion de la production sur les sites de Xi'an, en Chine et de Taichung, à Taiwan.

Depuis 2012, la part des machines produites en Suisse est passée de 98 à 36%. Une montée en puissance des sites asiatiques qui n'est pas restée sans effet au niveau de l'effectif de Tornos. En Suisse, l'entreprise a ainsi continué de supprimer des emplois, 44 postes à temps plein étant passés à la trappe l'an dernier. Elle en a créé onze en Asie.

A fin décembre, le groupe employait 631 collaborateurs, dont 353 dans ses unités helvétiques de plus en plus concentrées sur les machines haut de gamme. Alors que la production a augmenté de deux tiers depuis 2012, l'effectif de Tornos considéré dans son ensemble a diminué de près d'un quart (-22%). A Moutier et La Chaux-de-Fonds, près de la moitié (49%) des emplois ont disparu.

Comme annoncé fin janvier, les revenus ont chuté de 16,9% à 136,2 millions de francs et les commandes de 16,6% à 133,5 millions. Les replis reflètent essentiellement la frilosité des équipementiers automobiles, laquelle a fortement pesé sur les machines multibroches haut de gamme produites à Moutier, a observé le directeur général, Michael Hauser.

Haut de gamme à la peine

Le tassement des revenus de 27 millions de francs subi dans ce segment explique l'essentiel du recul total. Tornos a durement ressenti cette faible propension à investir des sous-traitants automobiles, en particulier en Allemagne, dans la foulée du scandale des moteurs truqués de Volkswagen, a précisé M. Hauser. Or ce secteur constitue le premier client de l'entreprise prévôtoise.

Autre client de poids pour Tornos, l'horlogerie a aussi affronté des vents contraires, mais le fabricant de machines est cependant parvenu à résister. Alors que la demande est restée stable dans les techniques médicales, elle a en revanche évolué de manière plus favorable du côté de la branche de l'électronique, notamment pour la production de connecteurs.

Davantage de machines

L'an passé, Tornos a cependant vendu un plus grand nombre de machines qu'en 2015. Le fabricant a ainsi noté la bonne tenue des ventes de machines monobroches du type Swissnano - également produites à Moutier - lesquelles se sont envolées en l'espace d'un an de 80%.

Reste que le prix de vente moyen par machine a reculé du fait que davantage de machines de milieu de gamme ont trouvé acquéreur. Sur le front des commandes, Tornos a cependant vécu un second semestre nettement meilleur que les premiers, les ordres y affichant un rebond de 13,3%. Le 4e trimestre est celui durant lequel l'entreprise en a reçu le plus.

Bien positionné

Si les chiffres dévoilés par Tornos se sont révélés conformes aux attentes des analystes, les investisseurs les ont eux sanctionnés. Vers 14h20 à la Bourse suisse, l'action lâchait 2,46% à 3,57 francs, dans un marché élargi en baisse de 0,16%.

Evoquant l'exercice en cours, M. Hauser ne s'est pas aventuré sur le terrain des prévisions chiffrées, la faute à une visibilité trop faible. A la faveur de la forte hausse des commandes au 4e trimestre et des nouvelles machines lancées l'an dernier, Tornos s'estime cependant bien positionné. (ats/nxp)