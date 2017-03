Swiss baissera encore ses prix cette année

Bonne nouvelle pour les usagers de Genève Aéroport ! Thomas Klühr, directeur général de Swiss depuis février 2016, indique ce jeudi matin dans la presse alémanique que sa compagnie continuera de baisser ses tarifs. A ses yeux, deux facteurs majeurs imposent de telles mesures: la concurrence agressive des transporteurs low-cost en Europe et les surcapacités observées sur le marché.

Dans ce contexte, deux possibilités s’offrent aux transporteurs aériens: réduire l’offre en sièges ou trouver les moyens de stimuler la demande. La deuxième option oblige évidemment de proposer, entre autres, les prix les plus bas possibles.

A peine cinq mois après son entrée en fonction, en juillet dernier, le successeur de Harry Hohmeister avait déjà annoncé une baisse des tarifs de 4% à 6% en moyenne en 2016. Ce régime devait entrer en fonction avec l’horaire d’hiver, c’est-à-dire d'octobre à mars. Raison supplémentaire de se réjouir: cette tendance concerne tous les grands transporteurs aériens européens.

Nombre de compagnies accroissent leurs capacités. La filiale suisse du consultant new-yorkais Oliver Wyman AG estimait l’été dernier qu’en tout, 340 aéronefs supplémentaires seraient exploités par les compagnies du Vieux-Continent, d’ici à un an et demi et par rapport à l’état des flottes à la fin 2015. Ses recherches laissent apparaître que les plus grosses extensions de flotte seront effectuées par les deux principaux transporteurs à bas coût européens: Ryanair et EasyJet. (TDG)