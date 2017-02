Sans croissance, Twitter pourrait vite déchanter

Le chant est le même depuis de nombreux mois, l’oiseau bleu de Twitter n’arrive plus à séduire de nouveaux utilisateurs. Les résultats présentés jeudi, bouclant fin décembre son 4e trimestre, l’illustrent bien. En trois mois, le nombre d’adeptes de Tweets est passé de 317 millions à seulement 319 millions (+4%), une vraie misère. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle se situe dans une période où, grâce aux tweets de Donald Trump, Twitter jouit d’une visibilité inédite.

Le souci pour le réseau social est que cette augmentation du nombre de ses abonnés est cruciale. C’est le seul élément capable de convaincre les marchés que ce groupe pourra un jour être rentable et cessera de griller chaque mois du cash par dizaines de millions. Il y a quinze mois déjà, Olivier Good, analyste spécialisé dans les nouvelles technologies à la banque privée UBP, estimait dans nos pages que s’il était possible de pardonner à de petites start-up de ne pas être rentables à leurs débuts, «cette situation n’était plus tenable pour Twitter». Un analyste financier affilié à Yahoo finance confirmait jeudi que «le réseau social a désormais besoin de changements radicaux». Et cela au plus vite, tant la concurrence (WhatsApp, Instagram, Snapchat…) est chaque jour plus vive.

Revenu aux manettes en urgence durant l’automne 2015, le CEO Jack Dorsey lançait hier un appel à la patience. «Il faudra du temps pour afficher les résultats que nous voulons tous voir, mais nous avançons énergiquement.» De plus en plus isolé – à la suite du départ de plusieurs membres de la direction exécutive – le patron a toutefois été contraint de livrer des prévisions des plus pessimistes pour l’année en cours. (TDG)