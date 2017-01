Samsung prévoit un bond de son bénéfice

Samsung Electronics a annoncé vendredi qu'il table sur une progression de 49,8% sur un an de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre. Et ce, malgré les déboires rencontrés par son smartphone phare Galaxy Note 7.

Son bénéfice d'exploitation devrait se monter à 9200 milliards de wons (environ 7,9 milliards de francs) sur le trimestre écoulé, selon cette première estimation. Il s'agirait du meilleur résultat obtenu depuis le troisième trimestre 2013, lorsque Samsung avait dégagé un résultat d'exploitation de 10'200 milliards de wons.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est estimé à 53'000 milliards de wons, en léger repli de 0,6% sur un an, selon un communiqué.

Puces mémoire bien vendues

Le groupe a pu compenser les difficultés rencontrées par le Galaxy Note 7 grâce à la bonne tenue de ses ventes de puces mémoire et d'écrans pour smartphones, dépassant ainsi les attentes des analystes.

Les prix des puces mémoire sont montés en flèche, tirés par la forte demande pour des appareils mobiles plus puissants, indique Kim Dong-Won, analyste chez Hyundai Securities. Samsung domine le marché des 3D NAND, puces mémoire plus rapides et à grande capacité.

Le groupe a aussi bénéficié des bonnes ventes d'écrans pour smartphones, estiment les analystes.

Le numéro mondial des smartphones a mis un terme en octobre à la production du Galaxy Note 7, son modèle dernier cri, dont certains prenaient feu. Il avait averti que cette décision pèserait sur ses bénéfices jusqu'en mars 2017.

La décision de cesser la production d'un appareil qui était destiné à concurrencer l'iPhone du grand rival américain Apple a été dévastatrice pour une entreprise habituée à être considérée comme le nec plus ultra de la technologie. (ats/nxp)