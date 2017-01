SGS rachète deux entreprises australiennes

Le groupe genevois de certification et d'inspection SGS acquiert deux entreprises en Australie. Ces dernières sont actives dans l'évaluation et la maintenance de pompes, valves et systèmes hydrauliques ou plastiques.

Les sociétés BF Machinery et CBF Engineering sont établies à Melbourne, dans l'Etat de Victoria, a indiqué mardi SGS. Elles occupent près de 40 employés, pour un chiffre d'affaires cumulé de 7 millions de dollars australiens (5,2 millions de francs) en 2016.

Avec sa double acquisition, la multinationale genevoise a pour ambition de diversifier sa palette de produits en Australie. Ce pays, grand mais peu peuplé, est traditionnellement centré sur les secteurs miniers et des hydrocarbures. (ats/nxp)