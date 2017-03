Ruag mise gros sur la cybersécurité

Ruag veut mettre les bouchées doubles dans le domaine de la cybersécurité. Le groupe de défense et d’aéronautique, en mains de la Confédération, l’a répété jeudi lors de la présentation des résultats de l’exercice 2016, à Zurich. Ce dernier s’est bouclé sur un bénéfice net en légère baisse annuelle de 0,6%, à 116 millions de francs, mais sur un chiffre d’affaires record de 1,8 milliard, en hausse de 6,5%.

Pour soutenir sa croissance, Ruag mise donc sur la cybersécurité, entre autres. Un choix qui pose évidemment la question: l’entreprise est-elle crédible dans ce secteur alors qu’elle a récemment elle-même été victime d’un retentissant piratage informatique? Le groupe en est persuadé. Il estime même que cette expérience constitue un atout. «Nous ne sommes pas fiers d’avoir été hackés, mais il faut être réaliste, personne n’est 100% à l’abri d’une cyberattaque. Ce qui est décisif est de savoir comment réagir. Ce que nous avons réussi à faire, nos bons résultats le montrent», affirme Urs Breitmeier, directeur général de l’ex-régie fédérale.

C’est après avoir découvert qu'elle avait été infiltrée par un maliciel étranger, en janvier 2016, que la firme a décidé de renforcer ses activités dans la cybersécurité. Son objectif: des «centaines de millions de francs» de recettes d’ici à 2020. Pour cela, Ruag a mis sur pied en début d’année une unité dédiée à la cybersécurité, laquelle emploie à l’heure actuelle 250 collaborateurs. Plusieurs dizaines de millions de francs y seront investies ces prochaines années, indique le groupe, sans donner de chiffres précis. L’hiver dernier, il a déjà racheté – pour un montant non communiqué – le britannique Clearswift, spécialisé dans la sécurité de l’information.

Ruag a aussi dépensé 5 millions de francs pour un site de cyberformation, inauguré l’année dernière à Berne. Celui-ci permet de simuler des attaques cybernétiques sur des réseaux et des infrastructures informatiques complexes. Lors d’un entraînement interactif de plusieurs jours, experts informatiques mais aussi membres de la direction d’une entreprise sont confrontés à une simulation d'attaque. «Les outils technologiques permettent à nos clients de détecter et de se protéger des virus. Mais cela ne représente que 50% de la solution. Ils doivent aussi savoir comment gérer une crise pour retrouver une marche des affaires stable», détaille Markus Zoller, directeur de la division Défense. La Poste, le Réseau national de sécurité et des grandes entreprises, dont le nom n'est pas dévoilé, y ont déjà eu recours. Ruag prévoit d’offrir ce service à l’étranger. (TDG)