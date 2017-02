Ringier Axel Springer licencie 36 collaborateurs

L’annonce, qui était attendue, est tombée comme un couperet dans les locaux du Temps, à Lausanne. La société qui contrôle le quotidien, Ringier Axel Springer Suisse SA (RASS), a mis à pied jeudi 36 collaborateurs, dont 11 en retraite anticipée. Vingt-trois journalistes de la newsroom partagée entre Le Temps et L’Hebdo, qui vient de disparaître, font les frais de cette décision. Par ailleurs, 12 salariés d’autres secteurs de l’entreprise (graphisme, correction, marketing, secrétariat) perdent aussi leur emploi. «Le Temps perd vingt personnes, soit 16 journalistes, 3 graphistes et 1 iconographe», précise Michel Danthe, président de la SRP (Société des rédacteurs et du personnel), qui ajoute que «l’ampleur de ces coupes suscite stupeur, tristesse et colère». Un plan social va être négocié.

Porte-parole de RASS, Karin Heim résume les raisons de cette décision qui affecte aussi Le Temps: «La situation économique déficitaire de L’Hebdo depuis de longues années, ses pertes constantes sur le marché publicitaire et celui des lecteurs, la nature hebdomadaire du titre en soi et la transformation vers le numérique.» Michel Danthe regrette pour sa part que les propositions d’économies formulées par le personnel, parmi lesquelles la suppression de postes dirigeants à Lausanne, et le regroupement de la rédaction sur deux étages au lieu de trois, n’ait pas été retenue. Selon nos informations, les économies liées au licenciement de ces 36 collaborateurs avoisineraient 5 millions de francs. «Les ordres viennent de Zurich. A Lausanne, personne n’a plus rien à dire», lâche un journaliste pendant qu’un de ses collègues considère que le fait que la direction ait licencié les collaborateurs avant de négocier un plan social équivaut à «pendre avant de juger». Cette annonce pose aussi la question de l’avenir de la société Le Temps SA, qui prend l’allure d’une coquille vide. Mais Karin Heim assure de «l’attachement clair et net de RASS à la Suisse romande»: «Entre autres, nous allons investir dans le nouvel encart du week-end «T».

(TDG)