Résultats en hausse pour Georg Fischer en 2016

Georg Fischer a continué de se développer en 2016, avec un chiffre d'affaires et une profitabilité en hausse. Le groupe industriel schaffhousois a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 225 millions de francs, en augmentation de 14% en comparaison annuelle.

Le chiffre d'affaires s'est lui inscrit à 3,74 milliards de francs, soit 3% de plus qu'en 2015, indique mardi le groupe sis à Schaffhouse. En monnaies locales et corrigées des acquisitions et cessions, les ventes ont progressé de 2%.

Insécurité et volatilité

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a gagné 5%, à 311 millions de francs. La marge opérationnelle correspondante est ainsi passée de 8,1% à 8,3% en l'espace d'un an.

Les trois divisions de l'entreprise active dans les machines, les composants pour l'industrie automobile et les systèmes de tuyauterie ont contribué à ce bon résultat, conforme aux objectifs stratégiques fixés pour la période 2016-2020.

Evoquant l'exercice en cours, Georg Fischer estime que les développements politiques et économiques récents augmenteront l'insécurité et la volatilité sur les marchés. Le groupe alémanique escompte cependant un résultat en hausse pour 2017, toujours conforme à ses objectifs 2016-2020. (ats/nxp)