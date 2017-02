pourquoi le franc reste fort

En 2017, la Banque nationale suisse (BNS) pourrait vivre une nouvelle année agitée. En dépit de la meilleure constitution de l’économie européenne, l’euro tend toujours à s’affaiblir face au franc et aucun signe de changement ne se profile dans l’immédiat. La Banque centrale européenne (BCE) ouvre en grand ses vannes monétaires pour diminuer l’attrait de l’euro en tant que monnaie de placement, tandis que les risques politiques ont augmenté au sein de l’Union monétaire. Les élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne en 2017 pourraient se révéler d’une importance cruciale pour l’avenir de l’Union européenne (UE).

La BCE a prolongé son programme de rachat de titres européens jusqu’à la fin de 2017 au moins. Le revirement des taux d’intérêt n’est donc pas pour demain, même si le taux d’inflation de l’Union monétaire s’est depuis rapproché de la cible de la BCE, qui est actuellement un petit 2%. Quant à la hausse du renchérissement, elle ne devrait être que temporaire vu qu’elle repose principalement sur le rétablissement des prix de l’énergie et des matières premières.

Il faut donc partir de l’idée que le franc tendra à s’affermir tout au long de l’année et qu’il jouera à nouveau, temporairement du moins, son rôle de valeur refuge aux yeux des investisseurs. La BNS poursuivra ses interventions ponctuelles afin d’affaiblir le franc face à l’euro. Si ce dernier devait se retrouver par trop sous pression en cas de bouleversements politiques dans la zone euro, la BNS pourrait même tolérer des cours euro-franc légèrement plus bas que d’ordinaire. Le secteur industriel suisse a majoritairement peu à peu digéré le choc du franc. Et la BNS devrait s’efforcer d’endiguer la croissance de la masse monétaire.

* Responsable clients privés Romandie - Banque Migros SA

(TDG)