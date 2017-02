Pour ou contre la réforme fiscale des entreprises (RIE III)?

RIE III: transparence et équité

Patrick Odier, Associé gérant senior, banque Lombard Odier SA et vice-président d’EconomieSuisse

Le débat sur la réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) fait rage. Le sujet est complexe par définition. D’autant que dans le respect du fédéralisme, chaque canton choisira comment appliquer la réforme. Mais revenons à l’essentiel. Qu’y a-t-il derrière cette réforme technique? Elle vise la transparence, l’équité et le maintien des emplois.

Transparence et équité parce qu’elle abolit les statuts fiscaux particuliers et fixe un taux unique d’imposition pour toutes les entreprises. Les impôts des sociétés locales diminueront et ceux des sociétés internationales augmenteront de manière raisonnable.

Toutes les entreprises pourront aussi bénéficier de mesures en faveur de l’innovation. Cette réforme met la Suisse aux meilleurs standards internationaux et préserve sa compétitivité.

2016 a été marquée par deux événements majeurs: le Brexit et l’élection de Donald Trump, dont les conséquences sont difficiles à évaluer. Mais il est certain que la concurrence pour attirer les entreprises va se durcir. Certes, la Suisse dispose d’atouts comme la formation ou la stabilité politique. Mais ne soyons pas naïfs: l’attractivité fiscale joue un rôle central et nos concurrents n’ont pas d’états d’âme. Pays enclavé et sans matières premières, nous sommes devenus une économie qui compte au plan international.

C’est un investissement pour l’avenir

Nous devons faire en sorte que cela dure, que cette Suisse dynamique et innovante reste dans le peloton de tête. Pour cela, les entreprises locales et internationales doivent pouvoir se développer et contribuer à la prospérité générale. Les faits sont là: les deux dernières réformes fiscales n’ont pas fait perdre d’argent aux collectivités publiques, elles leur en ont fait gagner.

RIE III est particulièrement importante pour la Suisse romande. Souvenons-nous que notre région est sortie de la crise des années 90 car elle a su diversifier son tissu économique, notamment en attirant des entreprises étrangères.

Or leur présence, synonyme d’emplois et de rentrées fiscales, n’est jamais acquise. Les PME dépendent aussi de cette demande pour développer leurs prestations et leurs produits. Nous devons tout mettre en œuvre pour maintenir notre dynamisme économique et nos emplois. Avec ce projet, la Suisse fait une nouvelle fois preuve de sa capacité d’adaptation et d’anticipation. Elle a su convertir des pressions extérieures en opportunité pour se moderniser et rester à la pointe.

Ne nous trompons pas, RIE III n’est pas un pari risqué: c’est un investissement pour l’avenir; pour rester attractif, continuer à innover et créer des places de travail pour les générations futures. Il n’y a pas de temps à perdre.

Le non profitera aux locataires

Carlo Sommaruga, Conseiller national PS, président Asloca Suisse

On peut légitimement se demander si la votation du 12 février sur RIE III concerne les locataires ou si au contraire c’est un sujet qui n’a pas grande importance pour ceux-ci.

Le fait que RIE III permette à des entreprises de déduire du revenu des intérêts fictifs sur leur capital ou des coûts de recherche au-delà de la dépense effective est certainement révoltant pour l’ensemble des contribuables modestes, mais cela concerne-t-il les locataires plus que les propriétaires? Locataire ou propriétaire, aucune personne physique ne peut déduire 50% de plus que les frais effectifs. Qui déduit 150% des frais médicaux? Ou des frais de transport? Aucune PME locataire de ses locaux d’exploitation ou de ses bureaux ne peut imaginer déduire comme les sociétés financières des intérêts fictifs, dès lors qu’aucune PME n’est surcapitalisée. Bien au contraire, c’est les liquidités qui leur manquent la plupart du temps. Il faut donc l’admettre, RIE III ne concerne pas plus directement les locataires que les propriétaires. Même si cette réforme est choquante, il n’y a pas de disposition spéciale dans RIE III qui défavoriserait plus particulièrement les locataires. Il n’empêche que les locataires ont bien du souci à se faire. Même du souci grave, comme disent mes enfants.

A Genève, comme dans tous les pôles suisses de développement économique, en raison de la forte croissance démographie et d’une production insuffisante de logements, il y a crise. Crise sévère. Une crise qui pour Genève, Lausanne, Bâle et Zurich dure d’ailleurs depuis des décennies.

RIE III génère des pertes massives de ressources financières

Or, pour faire face à cette situation dramatique – qui touche des milliers de personnes et de familles qui ne trouvent pas de logement adapté à leur budget ou qui paient des loyers disproportionnés – les communes et les cantons ont mis sur pied des politiques de promotion ou de construction de logements d’utilité publique avec des loyers abordables. C’est le cas de la Ville de Genève avec ses 5000 logements. Pratiquement partout les communes mettent à disposition des logements, souvent au travers de fondations à qui elles ont donné les sous nécessaires à l’achat du terrain ou à la réduction des loyers. Les cantons aussi, comme à Genève, agissent par l’acquisition de terrains, par le financement des HLM ou encore par les allocations logement.

Or RIE III génère des pertes massives de ressources financières pour les communes à Genève et ailleurs comme pour les cantons. Avec RIE III, ce qui est en danger, ce sont donc aussi les politiques publiques du logement au niveau cantonal et municipal. Qui va payer cette perte de recettes? Une fois encore, les locataires des classes moyennes et populaires!

Il est encore temps d’aller voter et d’inviter le parlement, par un rejet de RIE III, à mettre en œuvre, de manière socialement responsable, les exigences fiscales de l’Union européenne et de l’OCDE en matière d’imposition des multinationales et des sociétés à statut spécial.

(TDG)