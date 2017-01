Plus de 30'000 emplois liés au négoce en Suisse

Malgré des prévisions conjoncturelles «pas terribles» pour 2017, l'activité de négoce en Suisse «s'adaptera». Le secteur fait face à la réglementation grandissante mais ne devrait pas être trop touché par l'initiative contre l'immigration de masse.

Certes, le «développement des échanges internationaux impacte» le négoce, volatil, qui organise les chaînes d'approvisionnement, explique le secrétaire général de l'Association suisse du négoce et du transport maritime (STSA) Stéphane Graber. Et «les perspectives ne sont pas terribles» pour le commerce mondial en 2017.

Emploi en Suisse

Le négoce de matières premières rassemble entre 30 et 35'000 emplois en Suisse, dont 20% à Genève. Il se divise à parts équilibrées entre les produits agricoles, le pétrole et les métaux, un peu moins pour l'énergie.

L'Association suisse du négoce et du transport maritime (STSA) regroupe environ 190 des 500 entreprises du secteur, une représentativité qui «a toujours été en augmentation», dit son secrétaire général Stéphane Graber. Parmi elles, les grandes sociétés sont surreprésentées.

Chaque année, entre 5 et 10 entreprises arrivent ou sont lancées à Genève et d'autres sont victimes de la volatilité. Les sociétés sont actives à près de 80% dans le commerce et à 8% dans son financement. La part du négoce dans le PIB suisse s'est tassée légèrement mais reste proche de 4%. (ats/nxp)