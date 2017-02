Phoenix Mecano: ventes et bénéfice en hausse en 2016

Pheonix Mecano a amélioré sa performance l'an passé. Accroissant ses revenus, le fabricant alémanique de boîtiers et composants industriels a vu son bénéfice s'envoler à quelque 23 millions d'euros (24,5 millions de francs), contre 6,7 millions d'euros en 2015.

Le chiffre d'affaires net s'est hissé à 577,5 millions de francs, un montant supérieur de 4,2% à celui affiché un an auparavant, précise jeudi l'entreprise établie à Stein am Rhein (SH) et Kloten (ZH). Exprimées en devises locales, les ventes ont progressé de 5,8%.

Les changements intervenus du côté du périmètre de consolidation, notamment l'acquisition en juillet de l'entreprise allemande Ismet, ont contribué à l'accroissement du chiffre d'affaires à hauteur de 1,7%. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) s'est lui aussi étoffé, à 34,5 millions d'euros, contre 30,4 millions d'euros en 2015.

Ce montant comprend une charge unique de 2,4 millions d'euros liée à l'intégration d'Isma. Phoenix Mecano précise que les résultats dévoilés jeudi n'ont pas encore été audités.

Optimisme de mise

Evoquant l'exercice en cours, Phoenix Mecano se montre optimiste. En dépit des incertitudes quant à l'évolution de l'économie, notamment en lien avec les politiques poursuivies aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, l'entreprise table sur une nouvelle croissance de ses ventes et de son résultat d'exploitation. (ats/nxp)