Pepsico a accru de 16% son bénéfice en 2016

PepsiCo a enregistré en 2016 une progression de son bénéfice net de 16%, tirée par des réduction de coûts face à un chiffre d'affaires en légère baisse.

Sur l'ensemble de l'année, le fabricant des sodas Pepsi, des jus Tropicana et des chips Lay's a dégagé un profit de 6,33 milliards de dollars (6,34 milliards de francs), détaille un communiqué. Par action et hors éléments exceptionnels, la mesure de référence à Wall Street, le bénéfice s'est établi à 4,85 dollars, dépassant les prévisions des analystes (4,80 dollars).

Son chiffre d'affaires s'est pourtant replié en 2016 de 0,4% à 62,8 milliards de dollars, affecté entre autres par la vigueur du dollar face à de nombreuses devises et par la sortie de ses comptes de ses activités au Venezuela.

En enlevant l'impact des taux de change, en lissant l'effet d'une 53e semaine au calendrier (son exercice 2016 ayant démarré le 25 décembre 2015) et à périmètre constant, ses ventes ont progressé de 3,7%. Et le groupe impute la progression de sa marge à «la mise en oeuvre de stratégies de gestion des revenus efficaces et à des gains de productivité».

PepsiCo a notamment lancé un plan d'économies de 5 milliards de dollars pour contrer le ralentissement économique mondial et en l'occurrence le coup de mou observé dans les pays émergents, où il s'est beaucoup développé au cours des dernières années.

Optimisme de mise

Au seul quatrième trimestre, le bénéfice net de Pepsico s'est contracté de 18% à 1,4 milliard de dollars. L'entreprise a pâti sur la période d'une charge liée aux retraites de ses salariés et de l'impact négatif des taux de change. Son bénéfice ajusté par action, à 1,20 dollar, est là aussi ressorti au-dessus des prévisions (1,16 dollar).

Pour 2017, «nous nous attendons à une performance financière solide, malgré l'anticipation de la poursuite de problèmes macro-économiques», a commenté la patronne de la firme, Indra Nooyi, citée dans le communiqué. Pepsico prévoit pour l'année en cours une croissance organique de ses revenus de l'ordre de 3% et un bénéfice ajusté par action de 5,09 dollars là où les analystes prévoient 5,30 dollars. (ats/nxp)