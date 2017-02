Oerlikon: partenariats de recherche dans les additifs

Oerlikon conclut deux partenariats dans le domaine de la production d'additifs. Le groupe industriel schwyzois a signé un accord avec l'Université technique de Munich, en Allemagne, et un autre avec l'institut scientifique et technologique Skolkovo (Skoltech) de Moscou.

La multinationale basée à Pfäffikon (SZ) compte avec ses coopérations renforcer sa position de leader dans les additifs, selon un communiqué publié mardi. Le domaine devient de plus en plus important dans les secteurs aéronautique, automobile, énergétique et médical. (ats/nxp)