Nouvel assaut sur le marché des couches-culottes

La firme américaine Procter & Gamble Company, très active à Genève, règne en maître sur le marché européen des couches culottes depuis plus de quarante ans. Son arme, une marque puissante: Pampers. Alors que quasiment plus aucune firme n’ose vraiment y penser, depuis des décennies, une maison suédoise prétend lancer une offensive contre Pampers dès le mois mai: Sveska Cellulosa Aktiebolaget (SCA).

Un défi fou! Il nécessitera «des investissements colossaux», admet déjà Marc Sanchez, directeur chez SCA. L’entreprise scandinave tente cette opération en disposant elle aussi d’une marque de produits d’hygiène forte: Lotus. Ce «brand» a en effet gagné le sens de «papier de toilette associant douceur et qualité» sur le Vieux-Continent depuis plus d’une cinquantaine d’années.

SCA confirme en outre son ambition en choisissant d’entamer son offensive contre Pampers sur le premier marché européen des couches culottes: la France. Il s’y écoule plus de 3,5 milliards d’exemplaires chaque année, soit un chiffre d’affaires d’environ 850 millions d’euros. Pampers s’arroge deux tiers des ventes dans l’Hexagone, et SCA compte s’assurer 10% de parts de marché en un an. Si SCA atteint cet objectif, ce sera bien sûr avant tout au détriment des marques appartenant aux plus grands détaillants français.

Un tel succès ne constituera qu’une première étape. SCA nourrit en effet des ambitions à l’échelle européenne. Sur l’ensemble du Vieux-Continent, comme en Suisse, la présence de son futur grand rival, Pampers, s’avère un peu moins forte: ses parts de marché y excèdent sensiblement les 50%. Les plus grands détaillants helvétiques détiennent en outre des marques propres fortes: à l’instar du numéro deux suisse, «Millette», appartenant à Migros, et de «My Baby», détenue par Coop.

Un premier échec

Le défi de SCA est d’autant plus audacieux que la firme suédoise a déjà essuyé un échec cuisant en matière de changes culottes contre le même concurrent, Pampers. En 1988. SCA avait acheté à Bernard Arnault, le propriétaire du leader mondial du luxe, le groupe LVMH, la marque de produits d’hygiène Peaudouce. Cette acquisition avait permis à SCA de détenir pendant une demi-douzaine d’années le leadership sur le marché français des couches culottes.

Faute de pouvoir prolonger davantage cette performance, SCA a revendu Peaudouce dans les années nonante à un autre as des couches-culottes: Kimberly-Clark. Le groupe texan a lui-même cessé rapidement d’exploiter Peaudouce, avant de se retirer presque complètement du marché européen en 2012. Il n’y a maintenu qu’un assortiment très limité de sa marque la plus connue: «Huggies».

Une justice dans le couche-culotte

Le marché des couches-culottes s’avère si cruel que même le gigantesque distributeur en ligne amazon.com Inc. a craqué en moins de deux mois, rappelle le quotidien français Le Monde. La firme de Seattle avait en effet tenté, elle aussi, de concurrencer Pampers avec sa propre marque et un assortiment environ 10% moins cher que celui du rival de Cincinnati. En vain.

Certains verront peut-être une justice dans l’évolution des rapports de force sur ce marché. Le change culotte a en effet été inventé en 1961 par un ingénieur chimiste de Procter & Gamble, Victor Mills. (TDG)