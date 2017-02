Nouveau directeur général pour Vetropack

Verrerie La réparation du bassin de fusion permet à l’usine historique du verrier de produire encore quatre ans. Plus...

Emballages de verre Après un recul en 2015 à cause des pertes de change importantes, Vetropack s'est repris au 1er semestre 2016. Plus...

Le fabricant valdo-zurichois de bouteilles en verre a vu son bénéfice net légèrement se tasser en 2015, à 42,1 millions de francs, contre 49,2 millions un an plus tôt. Plus...