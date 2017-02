Lonza et Sanofi créent 200 emplois en Valais

Lonza. Pour la majorité des résidents de l’arc lémanique, ce nom ne rime qu’avec une vague entreprise du Haut-Valais, voire un affluent du Rhône. Pour les Valaisans, la perception est toute autre: le principal employeur de Viège (il compte 2700 salariés dans la cité) est le symbole d’une entreprise créée à la fin du XIXe siècle, qui traversa les âges en s’adaptant sans cesse aux nouvelles réalités du marché.

En 1909, quand elle déménagea de Gampel (VS) à Viège, Lonza produisait de l’électricité pour lampes à carbure et de la chaux. Durant l’entre-deux-guerres, elle exportait des produits pour peintures et des vernis, avant de se lancer dans les substances pharmaceutiques, vitamines, colles et aliments pour animaux. Elle s’est même associée avec l’ex-entreprise d’aluminium Alusuisse, avant de s’en séparer en 1999.

Deux cents postes créés

Depuis, c’est dans les sciences de la vie que Lonza s’est fait un nom. Un pari gagnant: le groupe, qui siège désormais dans une tour à Bâle, ne s’est jamais aussi bien porté (ses 10 130 employés ont réalisé l’an dernier des ventes en forte hausse, à 4,13 milliards de francs). En décembre, il a absorbé un leader américain en solutions pour la production de médicaments, Capsugel, pour 5,6 milliards de francs, après avoir racheté en août un spécialiste américain des additifs alimentaires.

Nouvelle étape lundi avec l’annonce de la construction à Viège, en partenariat à parts égales avec le groupe pharmaceutique français Sanofi, d’une usine de médicaments biologiques qui engendrera la création de 200 postes de travail. Un investissement de 290 millions de francs. De quoi attirer les projecteurs jusqu’à Genève, où siège Sanofi en Suisse.

Lonza est une société méconnue car il s’agit d’un intermédiaire. Son rôle: produire à grande échelle des substances issues des laboratoires des firmes pharmaceutiques, dans le wellness et les soins – des activités que ses partenaires tendent à externaliser – avant de les leur revendre. Comme Givaudan dans les parfums et les arômes, Lonza se cache derrière des médicaments, des alicaments et des cosmétiques.

L’anticancéreux Arzerra du géant GlaxoSmithKline? Comme les remèdes Soliris (d’Alexion Pharmaceuticals) et Orencia (qui permet à Bristol-Myers Squibb de traiter certaines maladies rhumatologiques), il est développé par Lonza. Mais son nom n’est jamais mentionné et celui de ses clients rarement révélé.

Leader mondial

Le groupe serait pourtant leader mondial dans la production externalisée d’anticorps monoclonaux, des médicaments qui ne sont pas synthétisés chimiquement, mais qui sont produits à l’aide de cellules vivantes. L’usine viégeoise devrait être opérationnelle en 2020. Les anticorps monoclonaux qui jailliront de ce centre de cultures cellulaires mammifères doivent permettre de lutter contre des maladies cardiovasculaires et inflammatoires, mais aussi dans la neurologie et l’oncologie. Lonza a déjà construit et cédé sous licence trois installations similaires aux Etats-Unis et à Singapour.

Les produits viégeois seront en partie vendus par Sanofi, mais pas seulement. «On entend les vendre à tous types de clients, des firmes pharmaceutiques aux petites biotechs et n’importe qui entre les deux», indique Constance Ward, porte-parole de Lonza.

L’annonce de Lonza et Sanofi est un «bon signe», selon l’analyste indépendant Jérôme Schupp. «On investit sur un nouveau site quand on a besoin de capacités supplémentaires.» Les investisseurs n’ont d’ailleurs pas attendu pour saluer le renouveau de Lonza: son titre, qui valait moins de 40 francs en 2012, s’échange désormais autour des 180 francs. (TDG)