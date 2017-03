Lindt & Sprüngli voit son bénéfice bondir en 2016

Après un chiffre d'affaires bien enrobé, le chocolatier zurichois a aussi vu grimper son bénéfice net de 10,2% sur un an à 419,8 millions de francs, dopé par un effet fiscal favorable.

A l'occasion de la publication en janvier de la performance commerciale, le chocolatier avait dit s'attendre à une hausse «disproportionnée» des profits. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a lui gagné 8,4% à 562,5 millions de francs, portant la marge correspondante à 14,4%, contre 14,2% en 2015.

Pour 2017, la direction escompte une progression des ventes en ligne avec celle de l'exercice écoulé, et une nouvelle amélioration de la marge. A plus long terme, elle confirme ses objectifs de croissance organique entre 6,8% combiné à une hausse de la marge opérationnelle de 20 à 40 points de base.

Ajustements chez Russell Stover

Comme déjà annoncé, les ventes annuelles se sont montées à 3,9 milliards de francs, en hausse de 6,8% d'un exercice à l'autre. Le contexte n'était pourtant pas facile, marqué par le prix élevé des fèves et du beurre de cacao, des marchés du chocolat stagnants - voire en déclin - et un climat de consommation morose, rappelle le confiseur.

Les effets de change ont contribué à hauteur de 0,8% à la progression, sur fond de dollar renforcé et de livre britannique affaiblie face au franc. La croissance organique, accélérée au 2e trimestre grâce aux promotions de Noël, ressort à 6%. Sans les ajustements stratégiques mis en oeuvre pour relancer la filiale américaine Russell Stover, acquise en 2014, elle aurait atteint 7,4%.

En Europe, le chocolatier affiche une croissance organique, en monnaies locales, de 7,4%, tirée par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Dans la zone de l'ALENA (Etats-Unis, Canada et Mexique) la progression atteint 3,4%, malgré un affaiblissement régional du marché du chocolat pour la première fois depuis des années.

Dans le reste du monde, la croissance organique s'inscrit à 10,2%. La dynamique s'avère «impressionnante» au Japon et au Brésil, souligne le groupe. Quant au segment Global Retail, chapeautant les magasins en propre, il a présente une augmentation «à deux chiffres». Environ 60 boutiques et cafés à l'enseigne Lindt ont été ouverts l'an passé, totalisant désormais plus de 370 adresses. (ats/nxp)