Libor: lourde amende pour Deutsche Bank

La filiale britannique de Deutsche Bank a été condamnée mardi par un tribunal américain pour manipulation du taux interbancaire Libor dans sa détermination en dollars. Il y a près de deux ans, la banque avait déjà écopé d'une amende de 2,5 milliards de dollars.

Un juge fédéral du Connecticut a imposé une amende de 150 millions de dollars (148 millions de francs) à Deutsche Bank Group Services (UK), a annoncé le département de la justice dans un communiqué.

En avril 2015, Deutsche Bank avait déjà accepté de verser une amende globale de 2,5 milliards de dollars aux autorités américaines et britanniques pour échapper à des poursuites pénales liées aux manipulations des taux interbancaires dont le Libor.

Le Libor (London Interbank Offered Rate) est fixé à Londres et sert de référence pour environ 360'000 milliards de dollars de contrats à travers le monde. Il est décliné pour plusieurs grandes devises, comme le dollar, l'euro, le yen ou la livre sterling. A chaque fois, les taux sont calculés à partir d'un panel de plusieurs banques.

Plusieurs grandes banques ont déjà payé, en plus de Deutsche Bank, des amendes dans cette affaire et un ancien trader des banques UBS et Citigroup, Tom Hayes, a écopé d'une peine de onze ans de prison. (ats/nxp)