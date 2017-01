Les ventes en ligne de Coop dopées en 2016

Coop a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7,2% l'an dernier par rapport à 2015 avec son site de commerce en ligne Coop@home. Les ventes du groupe bâlois ont porté sur un montant de 129 millions de francs.

La somme comprend les affaires touchant aux vins Mondovino, a indiqué mercredi une porte-parole de Coop, revenant sur une information parue dans les publications du quotidien alémanique Blick.

Croissance pour Migros

La veille, Migros avait déjà fait connaître l'évolution de ses ventes en ligne l'an passé. Son supermarché LeShop.ch, basé à Ecublens (VD), a ainsi réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 3,5% au regard de 2015 à 182,1 millions de francs.

Les performances inscrites par les deux grands distributeurs reflètent l'évolution favorable rencontrée par le commerce en ligne. Chacun s'est positionné sur le créneau en essor à mesure que les plus jeunes consommateurs sont en âge d'acheter via ce canal.

Produits frais devant

Concernant les produits frais, seuls 1,8% des achats en Suisse sont opérés par internet. Ce taux apparaît nettement inférieur à des secteurs comme l'électronique et le textile, qui présentent pour leur part des proportions respectives d'un quart et d'un huitième en ligne.

Selon LeShop.ch, huit des dix produits les plus vendus en 2016 via son offre étaient toutefois constitués de produits frais. Les sept premiers rangs étaient occupés, dans l'ordre, par les bananes bio Max Havelaar, les bananes Chiquita, le beurre de cuisine, les concombres, les œufs bio, le lait drink et les carottes bio.

(ats/nxp)