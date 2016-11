Les vendanges 2016 seront dans la norme

Les vendanges en Valais ont duré plus longtemps, cette année, en raison de conditions climatiques plus proches des normales saisonnières que celles des quelques années précédentes.

Du coup, le bilan n'est pas encore disponible alors que, généralement, les chiffres sont disponibles vers la fin novembre. Cette année, il faudra compter deux à trois semaines de plus, estime Pierre-André Roduit, chef de l'Office cantonal de la viticulture.

Mais l'année est surtout qualifiée de «normale». La maturité du raisin a été un peu plus tardive et plus lente que les quelques dernières années. Les vendanges se sont étalées sur une période plus longue. «Vendanger en octobre c'est normal», précise Pierre-André Roduit.

Si les volumes ne sont pas encore connus, ils semblent être plutôt dans la norme. Les trois dernières années ont été un peu plus précoces avec des quantités très faibles. Elles pourraient être plus élevées cette année.

Sourire au Tessin

Les vignerons tessinois peuvent en revanche tirer un premier bilan de leurs vendanges. L'année est jugée bonne, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Les volumes de 2016 dépassent de 32% ceux de l'année 2015, a communiqué mercredi le Département tessinois de l'économie.

La valeur financière de la récolte atteint 28,6 millions de francs, 10,5% de plus que la valeur moyenne des dix dernières années. Le vignoble tessinois couvre 1095 hectares planté à 80% de merlot. (ats/nxp)