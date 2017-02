Les trois entrées en Bourse dont tout le monde parle

Depuis le 3 février, jour où Snapchat a officialisé son entrée en Bourse (IPO), le groupe californien est au centre de toutes les attentions. A New York en tout cas, tant Wall Street espère que cette opération en motive d’autres. Car selon EY, en termes d’introduction en Bourse, 2016 s’est avérée être la pire année depuis 2009 et la crise financière.

En comparaison annuelle, le nombre d’IPO a ainsi chuté de 16% et les capitaux levés de 33% pour atteindre 132,5 milliards de dollars. «Les incertitudes mondiales, tant politiques qu’économiques, ont pesé sur la confiance des entrepreneurs et des investisseurs en 2016», expliquent les experts d’EY, tout en assurant que les perspectives pour l’année en cours s’annoncent largement plus positives.

Les licornes sur le qui-vive

Wall Street ne sera pas la seule à observer les débuts de Snapchat en Bourse ce jeudi. Les directions de plusieurs licornes de la Silicon Valley – Uber, Airbnb ou encore Dropbox pour les plus connues – observeront en effet de près de quelle manière se dérouleront les premières journées de cotation du roi de la vidéo et des messages éphémères.

Le problème est que les doutes sur le modèle d’affaires de Snap (maison mère de Snapchat) se multiplient au sein de la sphère financière, qui craint une gabegie boursière à la Twitter. Pour mémoire, l’action du géant social a vite sombré, faute essentiellement de rentabilité, et tourne actuellement autour des 16 dollars, soit bien loin de son prix de départ à 26 dollars.

Or, comme Twitter, Snapchat ne gagne pas un dollar; au contraire, il en a grillé 500 millions rien qu’en 2016 (le double en comparaison avec 2015). Depuis le dépôt de son dossier, Snapchat a ainsi dû revoir à la baisse ses ambitions. Jeudi, sa valorisation devrait ainsi osciller entre 16,2 et 18,5 milliards de dollars, et non plus entre 20 et 25 milliards, comme l’espérait son patron et cofondateur, Evan Spiegel.

L’hésitation de Spotify

Preuve que les licornes ne sont pas toutes installées dans le voisinage de San Francisco, le suédois Spotify laisse planer le doute sur son entrée en Bourse depuis de nombreux mois. Si certains évoquent le second semestre, le site bien informé TechCrunch estime de plus en plus probable de voir le groupe retarder ses plans à 2018.

Spotify voudrait en effet parvenir à améliorer son bilan et surtout ses marges avant de se confronter aux marchés. «Le climat financier a changé. Aujourd’hui, vous devez démontrer de quelle manière vous allez parvenir à être rentable», assure une source du site Internet.

Pour le moment, la valorisation du roi suédois de la musique en streaming varie dans une fourchette assez large, soit entre 8,5 et 13 milliards de dollars.

Aramco, la plus grande IPO

Si les nouvelles technologies sont clairement le point de mire des investisseurs, le secteur de l’énergie n’est pas en reste ces jours. L’or noir surtout fait actuellement l’objet d’une surveillance toute particulière au sein des marchés. En envisageant de céder 5% de ses parts, Aramco, géant du pétrole nationalisé par l’Arabie saoudite en 1980, met en émoi les investisseurs du monde entier.

Valorisée entre 2000 et 3000 milliards de dollars, cette entreprise réaliserait la plus importante IPO de l’histoire. Elle devrait surtout permettre au royaume wahhabite de lever quelque 100 milliards de dollars. De l’argent frais bienvenu et utile pour donner un peu de souffle à une économie qui souffre de la chute des cours du brut ces dernières années.

Alors qu’elle laisse planer le doute tant sur la date de son entrée sur les marchés (les rumeurs les plus récentes évoquent la fin de 2018 ou le début de 2019) que sur la place boursière où son titre sera côté, Aramco a dévoilé la semaine dernière avoir nommé les banques J.P. Morgan, Morgan Stanley et HSBC comme souscripteurs préférentiels.

