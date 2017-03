Les taux plus hauts, et alors?

L’événement de la semaine c’était la réunion de la FED de Mme Yellen. L’intégralité de la communauté financière n’attendait que ça. Il faut dire qu’actuellement, il y a tellement peu à dire, l’activité et l’intérêt sont tellement bas que l’on se raccroche à ce que l’on peut.

Il faut dire que l’on ne s’attendait pas non plus à une énorme surprise, puisque la veille de l’annonce, 96% des experts s’attendait à une hausse d’un quart de point. La seule chose qui restait un mystère, c’était le ton de la déclaration qui suivrait l’annonce.

Dans le monde merveilleux de la finance on ne se contente pas de faits et de communiqués de presse. Depuis des années, nous avons développé des capacités d’interprétation et d’analyse psychologique hors du commun. Toute communication et tout spécialement ce qui provient des banques centrales est décortiqué, interprété, passé à la moulinette, histoire de voir si un message subliminal n’y est pas caché.

En général, ces analyses restent toujours assez aléatoires, comme un peu tout ce qui se fait dans le milieu. Il faut toujours garder en tête que l’opinion d’un analyste financier ou d’un stratégiste bancaire a en général une efficacité de 50%. A peu près comme à pile ou face. Eh oui, la finance n’est pas une science exacte, contrairement à ce que certains banquiers ont tendance à vous faire croire.

En conclusion, la FED américaine a monté les taux. Dans la communication qui a suivi, elle a laissé entendre qu’elle n’était pas forcément stressée par l’inflation et qu’elle continuerait à avancer pas à pas avec la visibilité d’un piéton dans le brouillard londonien un matin d’automne. Pour faire simple, on n’en sait pas plus qu’avant et les marchés n’ont d’ailleurs pas bronché. Reste à trouver une occupation pour la semaine à venir, en attendant que Trump trouve quelque chose d’intelligent à dire. Ce qui pourrait prendre du temps.

* Fondateur du site Investir.ch

(TDG)