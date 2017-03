Les plaques les plus chères de Suisse sont bientôt adjugées

Une solide inflation sévit actuellement sur le marché suisse des beaux numéros de plaques d’immatriculation. Les autorités valaisannes le confirmeront dans quelques heures en annonçant le prix de vente définitif des plaques «VS 1», au terme d’une vente aux enchères ouverte le 15 février sur le site Internet du Service de la circulation et de la navigation. Les enchères ont commencé avec un prix initial de 10'000 francs.

Une chose est déjà sûre, le chiffre tant convoité sera payé plus de 160'000 francs. Autrement dit les records saint-gallois et tessinois, réalisés respectivement en 2013 et 2011, seront surpassés de près de 20% (voir infographie ci dessous). Cette opération commerciale a été mise en œuvre après l’approbation d’un postulat au Grand Conseil valaisan. Cette décision a conduit le gouvernement de ce canton a prendre plus de 200 mesures, visant toutes à combler le déficit structurel des finances valaisannes.

