Les petites capitalisations suisses séduisent

Les petites et moyennes capitalisations boursières suisses séduisent tellement les investisseurs. Les progressions des actions Logitech International SA, Comet Holding AG et Bachem Holding AG, l’an dernier et depuis le début de cette année, en témoignent avec éloquence: environ 100% de hausse au cours des douze derniers mois.

Depuis le début de l’année, les rendements des placements sur les «small caps» helvétiques apparaissent ainsi parmi les plus élevés du monde: en moyenne plus 8,2%. Ils ne sont surpassés que par la performance moyenne des actions cotées dans les pays émergents (plus 9,4%), selon les données provenant de l’agence d’information financière new-yorkaise Bloomberg, la société de gestion de fortune zurichoise Hinder Asset Mananagemnent AG et le site financier cash.ch. A titre de comparaison, les petites capitalisations européennes ont gagné 4,4% au cours de la même période. Le cours de l’or n’a augmenté que de 5,7%.

Dans le même temps, l’indice S&P GSCI, l’ex-Goldman Sachs Commodity Index, repris par l’agence de notation Standard & Poor’s en 2007 et portant sur vingt-quatre matières premières, a subi un recul de 9,9%. Le rendement des placements immobiliers a chuté de 5,4% au Japon et plutôt stagné en Europe: moins 0.7%.

Définition des catégories

Mais quels sont les montants plaçant une société cotée parmi les petites, moyennes, grandes capitalisations boursières, voire «mégacaps»? Le plus souvent, les firmes dont le capital-actions se situe en dessous de 2 milliards de francs appartiennent à la première catégorie. Elles passent dans la classe des «mid-caps», lorsque leur capitalisation se situe entre 2 milliards et 10 milliards. La catégorie des grandes capitalisations englobe les sociétés d’une valeur se situant entre 10 milliards et 100 milliards.

Au-delà de la barre des 100 milliards, les entreprises entrent dans le monde des «mégas caps». L’exemple le plus illustratif de cette élite financière reste Apple Inc, la capitalisation boursière de la firme californienne tournant autour des 700 milliards de dollars (à peu près autant en francs). Celle des trois multinationales helvétiques Nestlé, Novartis et Roche dépassant les 200 milliards chacune.

Précautions à prévoir

Dans ce contexte, nombre d’investisseurs seraient tentés de miser à fond sur les «small caps». «Plusieurs sociétés cotées au SMI (indice de la Bourse suisse regroupant les vingt plus grosses capitalisations, ndlr) connaissent en fait des heures difficiles depuis plus d’un an. Les valeurs bancaires ont été affectées par la chute des taux d’intérêt, le referendum sur le Brexit du jeudi 23 juin 2016 et des besoins de régulation accrue. Le secteur pharmaceutique a dû endurer les incertitudes liées aux dernières élections américaines. Du coup, les petites et moyennes capitalisations ont tendance à faire mieux. L’investisseur ne doit toutefois pas en déduire que cela lui garantit un haut rendement pour ces placements sur ce type de sociétés», prévient Jérôme Schupp, analyste financier indépendant.

Jérôme Schupp relève en effet que les performances des «small caps» et des «mid-caps» s’avèrent très variées: «Rappelons-nous en plus le cas de Logitech. L’action du spécialiste en périphériques informatiques progresse très fort en ce moment, après avoir durement décliné au début des années 2000.»

François Savary, responsable des investissements chez Prime Partners, se montre lui-même nuancé: «L’environnement actuel de reprise économique se révèle favorable aux petites et moyennes capitalisations. Cela s’observe à peu près sur tous les marchés. Autant en Europe qu’aux Etats-Unis. L’achat d’actions de telles sociétés se révèle cependant plutôt pertinent pour des investisseurs à long terme. Non pas en en procédant à des investissements directs, mais en passant par des fonds diversifiés et des gestionnaires expérimentés, dont les clients comprennent parfaitement la stratégie d’investissement.»

