Les pauvres profitent peu de la reprise économique

Les revenus en Suisse sont répartis de manière plus équitable que dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Mais malgré un contexte de reprise modérée, les inégalités demeurent, les pauvres ne profitant que peu de la reprise économique, selon un rapport publié jeudi.

La reprise post-crise de 2008 n'a pas permis de renverser la tendance au creusement de l'écart entre riches et pauvres, a indiqué l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans une note.

Revenu réel en recul

Entre 2007 et 2010, le revenu réel disponible a davantage reculé pour les 10% de ménages les plus modestes que pour les 10% de ménages les plus riches. Les baisses se sont élevées à 5,3% pour les premiers contre 3,6% pour les seconds.

Le redressement amorcé depuis 2010 a ainsi davantage profité aux ménages les plus aisés, qui ont vu leurs revenus rebondir de 2,3% entre 2010 et 2014. Dans le même temps, les revenus des plus pauvres n'ont regagné que 1,1%.

Niveau record

Au cours des dernières années, malgré un recul du chômage et un retour de la croissance, les inégalités sont restées à des niveaux historiques, relève l'OCDE. Le coefficient Gini, qui lui sert d'indicateur, affichait une moyenne de 0,318 point en 2013/2014. Pour la Suisse, il était de 0,295 (état: 2013).

C'est le plus haut chiffre jamais enregistré depuis le milieu des années 1980. La valeur 0 indique un partage équitable, le 1 une inégalité maximale.

Les plus fortes inégalités se trouvent au Chili (0,465), au Mexique (0,459) et aux Etats-Unis (0,394). Les pays les plus équitables sont en Europe du Nord: Islande (0,244), Norvège (0,252) et Danemark (0,254). La Suisse se trouve donc dans le milieu du classement des 35 pays membres de l'OCDE.

Moins de pauvreté

Concernant le taux de pauvreté relative, la Suisse pointe en dixième position. Ainsi, 8,6% de la population vit avec moins de 50% du revenu médian. Là aussi, l'Islande et le Danemark, avec respectivement 4,6% et 5,4%, sont en tête.

Ils sont suivis par la Tchéquie (6%). Les Israéliens sont les plus pauvres: 18,6% d'entre eux perçoivent moins que le salaire médian. Ils sont précédés des Américains (17,5%) et des Turcs (17,2%). (ats/nxp)