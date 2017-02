Les médias sont en quête d’un avenir

De quoi sera fait l’avenir de la presse romande? Après les deux vagues de licenciements qui ont d’abord touché 24 heures et la Tribune de Genève à l’automne dernier puis Le Temps et L’Hebdo (dont le dernier numéro a paru il y a un mois), la branche est en ébullition. «Aussi malheureuse que soit cette disparition de L’Hebdo, elle permet de prendre conscience que la crise est actuelle et que demain il sera trop tard», avertit Pierre Ruetschi, rédacteur en chef de la Tribune de Genève.

Mardi soir, la Maison de la communication organisait une table ronde regroupant personnalités des médias et politiciens pour réfléchir aux pistes qui pourraient assurer un avenir aux médias, presse écrite en tête. La question des aides directes et indirectes a finalement été au cœur des débats.

Globalement, la plupart des participants se sont accordés pour dire que seuls des soutiens indirects étaient véritablement envisageables. Si Fathi Derder est d’accord sur le principe, le conseiller national précise que cela dépend de l’aide, craignant qu’elle se résume à une simple «assistance au suicide» et qu’elle repousse la fin du modèle du journal papier, qu’il juge aujourd’hui «obsolète». Car pour le politicien romand, tout l’enjeu n’est finalement pas de sauver des titres ou des groupes de médias privés, mais l’information en elle-même et le moyen de la diffuser.

Selon Pierre Ruetschi, le défi de ces prochaines années sera de «réussir à financer cette période de bascule où les titres devront non seulement continuer à satisfaire leurs fidèles abonnés, mais aussi réussir à séduire la génération des «millénials» (ndlr: qui s’informent sur les réseaux sociaux à l’aide de leur tablette et smartphone)». Un enjeu fondamental, selon Frédéric Gonseth. Car pour le président de l’association Média pour tous, «une disparition brusque de la presse papier pourrait être à l’origine d’une vraie rupture générationnelle». (TDG)