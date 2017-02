Les labels du terroir sont des atouts prometteurs

Les labels foisonnent de plus en plus chez les détaillants suisses. Notamment chez les grands distributeurs de denrées alimentaires. En ce sens, les habitants de Genève apparaissent comme des consommateurs privilégiés en termes de proximité et de respect de l’environnement.

Cette situation ne surprend guère, à vrai dire. Dans le combat, un brin désespéré, contre la concurrence de France voisine, l’arme du label offre en effet de réelles perspectives, celle-ci s’érigeant en atout commercial prometteur.

Quelques exemples concrets: la chaîne Manor propose le label «Local», réservé à des articles produits dans un rayon d’une trentaine de kilomètres; le «Ma région» de Coop se réfère à quelques communes, susceptibles d’être réparties sur les territoires de plusieurs cantons.

Migros propose dans ses rayons un label «De la région». Il porte sur des provenances correspondant à l’aire d’activité de chacun des dix membres de la Fédération des coopératives Migros. De ce fait, Migros Genève peut aussi apposer le label «De la région» à différents produits provenant du district vaudois de Nyon.

Efforts contraignants

Le leader suisse du commerce de détail a en plus élargi son spectre de labellisation au bout du Léman, en tenant compte des spécificités locales. «Avant de recevoir notre label «De la région», un produit doit d’abord mériter celui intitulé «Genève Région-Terre Avenir». Le second appartient à l’Etat de Genève, un de nos partenaires depuis 2004», indique Isabelle Vidon, porte-parole de Migros Genève.

Du coup, «De la région» concerne aussi des produits français, en provenance du Pays de Gex et de Haute-Savoie, de ces zones dites franches. Ces efforts s’avèrent certes contraignants. Pour les agriculteurs eux-mêmes également.

Exemple éloquent: Manor achète à Presinge les céréales soufflées des frères Martial et Thomas Läser. Celles-ci sont ensuite vendues avec le label «Local». Du coup, ces délicieux flocons de maïs (corn-flakes) ne sont proposés que dans les deux succursales genevoises du détaillant bâlois appartenant à la société genevoise Maus Frères Holding.

Les contraintes géographiques et les frais de certification – toujours supposée transparente et indépendante – s’inscrivent dans un contexte précis. Depuis 2010, les détaillants alimentaires suisses se trouvent confrontés à deux difficultés majeures: un franc très fort (même avant l’abolition du cours plancher de l’euro par rapport au franc, le 15 janvier 2015) et une offre en prix attrayants de plus en plus abondante sur la Toile. Celle-ci renforçant encore davantage les attraits du tourisme d’achat.

Les distributeurs de l’Hexagone continuent en plus d’ouvrir de bons vieux magasins stationnaires autour de tout le canton. A l’instar de la chaîne lyonnaise Grand Frais, qui a ouvert un supermarché à Saint-Julien-en-Genevois le mois dernier, une deuxième ouverture étant déjà prévue en mai à Ferney-Voltaire.

Du coup, l’arme du label prend tout son sens. Les produits labellisés à Genève ne peuvent en effet pas être achetés avec un balisage de qualité comparable en Haute-Savoie ou dans l’Ain. Ils s’avèrent en outre souvent concurrentiels en dépit de prix plus élevés.

Quelques exemples: les 200 grammes de céréales soufflées des frères Läser sont vendus chez Manor environ trois fois plus cher qu’une quantité similaire de corn-flakes de la marque américaine Kellogg’s. Chez Coop, une demi-douzaine d’œufs bio «Ma région» peuvent être vendus 5% plus cher que des œufs bio produits chez nos voisins.

Porteurs d’avenir

Le pain genevois, doublement labellisé «De la région» et «Genève Région – Terre Avenir», coûte chez Migros Genève 16,3% de plus qu’un produit relativement comparable, comme le pain parisien doté du seul label national «Terra Suisse». Portées par leur authenticité respective, les tommes vaudoise et genevoise sont toutefois vendues au même prix.

Les labels apparaissent dès lors comme un atout stratégique précieux, s’ajoutant à ceux d’heures d’ouvertures mieux ajustées et de proximité des magasins. Une baisse des prix de 0,5% en moyenne chez Migros Genève l’an dernier, obtenue «avec un contrôle strict des coûts de production et de structures», ne semble certes pas inutile, mais nettement moins porteuse d’avenir.

(TDG)