Les horlogers, ces industriels méconnus

L’industrie horlogère est d’abord… une industrie. Elle a perpétuellement besoin d’investir dans son outil de production et dans l’innovation pour maintenir ses parts de marché. Le défilé de stars, le champagne coulant à flots et les soirées mondaines qui se déroulent dans le cadre de Baselworld ne représentent, en quelque sorte, que la cerise sur le gâteau.

Les grandes marques présentes à Bâle dépensent naturellement beaucoup pour monter, démonter et entretenir leurs petits palais. Un stand de prestige, qui comprend plusieurs étages, peut coûter ainsi – traiteur, show et hôtesses compris – facilement 5 millions de francs par an.

Mais les paillettes ne sont visiblement pas la tasse de thé de Thierry Stern, président de Patek Philippe: «Nous avons toujours dit que nos stars étaient nos montres. Et cela ne va pas changer.»

Mais quels seront les postes qui vont le plus peser dans les comptes des grands horlogers dans les dix ans à venir? Sans hésiter, Thierry Stern cite «l’informatique et tout ce qui est lié à l’outil de production». Surnommée «la Rolls de l’horlogerie», la marque genevoise a besoin de machines pour fabriquer ses montres. Chez Patek, précise Thierry Stern, ces appareils complexes et onéreux sont «soit achetés à l’extérieur et modifiés pour les adapter à nos besoins, soit fabriqués chez nous». Afin d’adapter ses infrastructures, Patek investit ces années un demi-milliard de francs dans ce qui représente l’un des plus gros chantiers industriels de Suisse.

Côté Swatch Group, des investissements à hauteur de 563 millions de francs ont été débloqués l’an dernier (chez Omega, à Boncourt, etc.). Pour Jean-Claude Biver, patron du pôle horloger (Zenith, TAG Heuer, Hublot) du géant LVMH, «ce sont les dépenses en recherche et développement qui seront celles qui pèseront le plus à l’avenir». A quelle hauteur par rapport au chiffre d’affaires? «Entre 6 et 10% du chiffre d’affaires. Pour notre part, nous en sommes entre 6 et 7%.» Les marques davantage axées sur la technologie dépenseront plus, c’est logique. Chez Swatch Group, 219 millions de francs ont été dépensés dans la recherche l’an dernier, soit 2,9% de son chiffre d’affaires.

Ces vingt dernières années, les industriels ont beaucoup investi pour contrôler toute la chaîne horlogère, du fournisseur au magasin. Pour Jean-Claude Biver, une limite a été atteinte: «Nous nous sommes rendu compte que si nos fournisseurs étaient sûrs de nous vendre 100% de leur production, ils innoveraient moins.» Un oreiller de paresse malsain. Afin de maintenir un minimum de concurrence, l’horloger estime qu’une part de 60 à 70% est préférable.

En revanche, les réseaux de distribution et les détaillants restent vitaux pour la plupart des marques, qui les chouchoutent durant Baselworld. Par contre, la course à l’ouverture de boutiques aux quatre coins de la planète semble toucher à sa fin. Les ouvertures ou fermetures de boutiques dépendront du dynamisme de chaque ville, région ou pays.

Reste une question, cruciale: le maintien en Suisse des centres de décision. Aux yeux de Thierry Stern comme de Jean-Claude Biver, le lieu où se font les choix les plus importants doit être très proche de l’outil de production. «Je ne vois pas comment un patron qui n’est pas sur le terrain pourrait prendre les bonnes décisions, détaille Thierry Stern. Je le vérifie au quotidien, en me rendant dans les ateliers, en discutant avec les équipes, en observant la fabrication de nos montres. C’est juste vital. Nous sommes tous dans le même bateau. C’est le prix de la qualité.» Des avis à méditer au moment où les dirigeants de marques horlogères encore adolescentes sont tentés de céder aux sirènes de potentiels acheteurs.

(TDG)