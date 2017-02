Les grands patrons en marche contre Trump

Il y a quelques semaines, juste avant Noël, la rencontre très médiatisée entre Donald Trump et un panel élargi de patrons de la Silicon Valley avait laissé penser que la hache de guerre était enterrée, que la fronde anti-Trump menée par les principaux géants des nouvelles technologies durant les élections était «pardonnée» par la nouvelle administration américaine. Elon Musk, l’emblématique patron de Tesla, et Travis Kalanick, celui d’Uber, acceptaient même de rejoindre la liste de conseillers spéciaux nommés par le président élu Donald Trump. Finalement, il aura fallu peu de temps avant que la balance s’inverse, celui de la signature d’un simple ordre exécutif en fait: le décret anti-immigration.

Depuis sa signature, le 28 janvier, la colère gronde au sein des entreprises américaines. Les déclarations des grands patrons américains ne cessent de se succéder pour dénoncer cette mesure. «Nous sommes fiers de la riche diversité de notre société tant sur territoire américain qu’aux quatre coins du monde. C’est pourquoi nous ne pouvons supporter cette politique ou toutes autres qui iraient à l’encontre des valeurs de notre entreprise», réagissait à la fin du mois dernier Bill Ford, président du constructeur Ford.

Fronde juridique

Du côté de la Silicon Valley, même des groupes connus pour leur discrétion, à l’instar d’Apple, osent faire part de leur indignation. «Notre société n’existerait pas sans immigration. C’est un enjeu énorme pour nous… nous nous tenons donc debout et ne restons pas assis en silence», a répété jeudi devant un parterre d’étudiants écossais leur patron, Tim Cook. Travis Kalanick annonçait pour sa part, il y a trois jours, renoncer à son statut de conseiller auprès de l’administration Trump. Si Elon Musk ne semble pas vouloir le suivre, ses propres sociétés participent toutefois à la contestation actuelle.

En début de semaine, cette nouvelle fronde anti-Trump a pris encore plus d’ampleur. Entre dimanche et lundi, quelque 127 entreprises, majoritairement actives dans les nouvelles technologies (Apple, Tesla, Facebook, Intel, Microsoft, Netflix…), ont ainsi accepté de signer une requête («amicus brief») dénonçant le fameux décret.

Rédigée par un cabinet d’avocats, elle a été déposée à la Cour d’appel de San Francisco en soutien à une procédure entamée par Bob Ferguson, le procureur général de l’Etat de Washington, pour déclarer l’ordonnance anticonstitutionnelle. «Cet ordre rompt avec les principes d’équité et de stabilité (juridique) qui régissent le système d’immigration des Etats-Unis depuis plus de cinquante ans. (…) Il rend plus difficile et coûteux pour les entreprises américaines de recruter, d’embaucher et de retenir les meilleurs employés du monde. Il menace aussi de perturber les opérations courantes et les capacités des entreprises à attirer les talents et les investissements aux Etats-Unis», peut-on lire dans la requête.

Cellules de crise

La réalité est que toutes les grandes entreprises américaines, qu’elles soient ou non actives dans les nouvelles technologies, emploient des milliers d’immigrés. D’après Goldman Sachs, le secteur technologique emploierait environ 13% de salariés au bénéfice d’un visa H-1B, le sésame permettant à un travailleur qualifié de travailler aux Etats-Unis. Or, selon une première ébauche d’un autre décret, dont les médias américains sont parvenus à avoir une copie, la réforme envisagée par Trump et son administration en limiterait le nombre.

Alors que Google a immédiatement demandé à une centaine de salariés de revenir aux Etats-Unis, – craignant qu’ils ne le puissent plus par la suite – des cellules de crise ont rapidement vu le jour au sein des entreprises américaines pour venir en aide à leurs employés. «Nous sommes en train de déterminer l’impact sur nos effectifs et de voir la meilleure façon de les protéger eux et leurs familles», a répondu Facebook à l’AFP.

En ce qui concerne les répercussions économiques concrètes, elles restent encore difficiles à évaluer. Boeing estime pour sa part pouvoir perdre jusqu’à 20 milliards dans l’hypothèse où ses contrats avec l’Iran et l’Irak – deux pays visés par le décret – venaient à être annulés. (TDG)