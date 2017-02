Les firmes étrangères boudent Genève

«Déçu en bien par ces résultats»

Quatre questions au conseiller d’Etat en charge de l’Economie à Genève, Pierre Maudet.



Quel bilan dressez-vous pour la promotion économique

en 2016?



L’année s’annonçait difficile vu les incertitudes générées par le franc fort, l’application de l’initiative sur l’immigration de masse et la très attendue réforme de la fiscalité. Attirer des entreprises dans ce climat est un vrai défi. Mais je suis déçu en bien par ces résultats. Les chiffres du chômage le démontrent, ils ont baissé à Genève (ndlr: stable en Suisse; –0,2 point à Genève). Je suis toujours impressionné par la capacité de résilience de l’économie genevoise car en début d’année je m’imaginais devoir mener beaucoup plus d’opérations de sauvetage.



Tout de même, le nombre de nouvelles entreprises étrangères chute.



Dans ce contexte incertain, la promotion économique a concentré ses efforts, d’une part sur le maintien des entreprises étrangères dans le canton, et d’autre part sur le soutien au marché local, en particulier le commerce de détail. On peut se prévaloir de quelques succès: Genève a notamment été, l’an dernier, le deuxième canton suisse, derrière celui de Vaud, en termes de levées de fonds pour des start-up.



Quelle est votre solution face au franc fort?



Sur la force du franc, je n’ai pas de baguette magique.

En revanche, nous travaillons sur les autres conditions-cadres, comme l’innovation, et l’essor de marchés de niche. La promotion économique développe d’ailleurs un cluster autour de l’aéronautique. Six entreprises industrielles du secteur (ndlr: Jean Gallay, Saint-Jean Industries, Kugler Bimetal, Niklaus, Mercury,

Lord Corporation) sont déjà actives à Genève. La présence d’organisations comme IATA et Sita vient encore renforcer l’attractivité de la région dans ce secteur. Nous comptons approcher des acteurs de l’aéronautique lors d’une mission économique aux Etats-Unis en mai.

L’important voyage en Iran, organisé par la promotion économique en mai dernier, serait-il un coup d’épée dans l’eau, avec l’arrivée de Trump qui menace de remettre en cause l’ouverture de l’économie iranienne?



On a fait le pari, risqué, d’organiser un grand voyage d’affaires en Iran. Une soixantaine d’entrepreneurs genevois, de la finance, les pharmas, le luxe, l’alimentation, les transports, ont participé

au voyage. Cela nous a coûté du temps et de l’énergie plus que de l’argent, et en effet l’arrivée de Trump pourrait compromettre les résultats de cette opération. R.ET.