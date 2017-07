Les festivals hors de prix de la jeunesse branchée

Coachella et Burning Man aux Etats-Unis, ou encore Tomorrowland en Belgique, dont l’édition catalane a été victime d’un incendie spectaculaire (lire notre encadré)? Ces festivals internationaux se sont peu à peu imposés aux yeux de la jet-set internationale. Leur cocktail, composé de musique, déguisements, événements festifs ou déjantés, attire des dizaines, voire des centaines de milliers de spectateurs. Et des stars telles que Beyoncé ou Martin Garrix.

Mais quel est le secret de ces festivals? Un décor utopiste, des tenues à la pointe de la mode, des événements privés réservés aux VIP, des conférences axées sur les nouvelles technologies, des séances de massage, des cours de yoga ou encore la possibilité de dormir dans des logements de luxe.

8000 francs pour une tente

Si des hôtels deviennent rapidement complets durant ces concerts, quand ceux-ci se déroulent à proximité des villes, de nombreux campings sont installés près des lieux. Mais attention: pas n’importe quel camping! Oubliez Les Flots Bleus d’Argelès, de Torremolinos ou de Rimini.

Au festival Further Future, dans le Nevada, une tente peut coûter plus de 7500 dollars (7000 francs). Le festival californien Coachella affiche, lui, un prix de 8500 dollars pour sa tente dite «Safari», qui peut accueillir deux personnes. Ce prix englobe deux tickets d’accès pour le festival, un concierge qui s’occupe des bagages, un parking privé, le transfert jusqu’au festival en voiturette de golf et l’accès aux zones VIP.

Plus que des événements musicaux, ces festivals deviennent «the place to be». La jeunesse dorée s’en est emparée. A Coachella, tout devient question de style. La tenue du festivalier est tout sauf négligée. Il faut voir et être vu. Contrairement à certains festivals européens, la mode joue un rôle primordial dans les déserts américains.

Si le short en jeans reste le vêtement phare de ces concerts, les longues robes aux imprimés fleuris – un clin d’œil à Woodstock, la mère de tous les festivals – ou inspirés des tribus amérindiennes sont légion. Le must pour compléter la tenue? Les lunettes de soleil, avec effet miroir ou modèle aviateur. Sans oublier chapeaux et masques excentriques.

La «tech party» des élites

Au festival Further Future, le style vestimentaire est un peu différent. Les sous-vêtements en latex, les chaussures à plates-formes et les accessoires «métalliques» pour cheveux deviennent les mots d’ordre de ce rendez-vous qui se veut futuriste, comme l’a résumé The Guardian. Décrit par le journal anglais comme le rendez-vous des hommes d’affaires, tout n’y est pas construit autour de l’univers musical. L’événement sert surtout de terrain de rencontre entre jeunes entrepreneurs et investisseurs. On peut y croiser notamment Eric Schmidt, le directeur de Google. Pour un chef d’entreprise, c’est idéal pour discuter du marché des nouvelles applications dans un cadre informel. L’événement est d’ailleurs surnommé «la tech party des élites».

Ces événements deviennent également toujours plus exclusifs. Alors qu’en Californie de plus en plus de célébrités rejoignent la foule du festival, le temps d’un week-end, les espaces réservés aux plus fortunés continuent de prendre plus de place lors de ces événements.

Coachella est considéré comme le festival le plus VIP par le supplément hebdomadaire Les Echos. La zone réservée aux célébrités représente un quart de la surface totale du site, indique le magazine français. Le prix pour entrer dans l’enceinte du festival – qui dure trois jours – varie entre 399 et 474 dollars. Et l’entrée au camping est payante: un supplément de 113 dollars par festivalier sera nécessaire pour accéder au site avec sa propre tente. Ces événements mettent aussi en avant une certaine «spiritualité». La journée, des cours de yoga ou de méditation sont donnés à Tomorrowland ou Further Future afin de garder une ambiance d’élévation cosmique. Et de permettre aux fêtards de se ressourcer – ou de dégriser – après les folles nuits qu’ils viennent de passer.

Calme plat en Suisse

Les Alpes suisses semblent être le décor parfait pour accueillir ce genre d’événement plus chic et plus exclusif. Pourtant, rien ne s’y passe. «Un concert exclusif au sommet des Alpes avec des billets très chers serait vendeur. Mais leur prix ne serait jamais assez élevé pour rentabiliser un tel événement. Ce serait un «coup» possible pour un sponsor ou une station, par exemple. Mais pas un modèle d’affaires pérenne», opine Michael Drieberg, directeur de Live Music Production.

Pour lui, le problème est culturel. «Ces festivals font partie de la mentalité américaine ou de celle des pays de l’Est, qui ont maintenant de très gros festivals, mais pas de la mentalité suisse», affirme-t-il. Véronique Kanel, porte-parole chez Suisse Tourisme, évoque pour sa part la question écologique. «La motivation de voyage numéro un des touristes qui viennent en Suisse – qu’ils viennent de pays proches ou lointains – est la découverte des paysages et de la nature. Un tel festival devrait donc impérativement s’inscrire dans un concept de respect de la nature environnante et de l’environnement au sens large du terme», détaille-t-elle. Mais l’idée fait son chemin. «Pour Sion sous les étoiles, nous réfléchissons à l’idée de créer des billets pour y venir en avion depuis l’étranger. Car nous disposons d’un aérodrome situé à cinq minutes de la scène principale», confie Michael Drieberg, également patron du festival valaisan.

