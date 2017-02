Les épargnants peuvent croire à la fin imminente des taux négatifs

La fin des taux d’intérêt négatifs se rapproche. Lentement, mais sûrement. Cette prévision tend à devenir plus fréquente chez de nombreux experts, du fait notamment d’un retour d’inflation appréciable en janvier. L’indice des prix à la consommation a ainsi progressé le mois dernier de 0,3%, sur un an (voir infographie). Le même rapport en janvier 2016 était encore de -1,3%.

Nous sommes certes encore loin de l’objectif d’inflation tant espéré, proche de 2%. Le début de cette année nous permet toutefois de repasser au-dessus de zéro pour la première fois depuis août 2014.

«A vrai dire, les conditions actuelles s’avèrent très bonnes. De sorte que non seulement en Suisse, mais aussi en Europe on parlera d’une fin de la politique des taux d’intérêt négatifs», estime Felix Brill, directeur général du cabinet de conseil zurichois Wellershoff Partners Ltd, cité par le site d’information financière cash.ch.

Confirmation de Francfort



Lundi après-midi, Sabine Lautenschläger, membre allemand du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), donnait déjà raison à l’expert suisse: «Nous sommes proches de notre objectif: une inflation juste inférieure à 2%. Attendons encore quelques mois pour nous en assurer. Si les taux d’inflation de janvier se maintiennent, je n’attendrai pas jusqu’à l’année prochaine.»

Autrement dit, la juriste du Bade-Wurtemberg est prête à défendre très vite la fin des mesures d’assouplissement monétaire en zone euro («quantitative easing»), initiées le 9 mars 2015 et comprenant des taux directeurs maintenus au plus bas. Ceux-ci avaient en plus été précédés d’un taux de dépôt fixé à -0,1% par la BCE le 5 juin 2014

Nous nous approchons donc d’un contexte propice à l’abandon des taux d’intérêt négatifs helvétiques. Bref rappel sur la nature de ce remède contre le franc fort, si souvent décrié. Tout avait commencé avec -0,25% en décembre 2014, puis le triple dès le mois suivant.

Impossible d’y échapper



Ces taux d’intérêt négatifs sont perçus sur les comptes de virement des banques hébergés à la BNS et contenant plus de 10 millions de francs. Des banques avaient ensuite répercuté cet «émolument», directement ou indirectement, sur les comptes de leurs clients. Mais en fait, quel que soit l’établissement choisi, l’épargnant n’a à vrai dire aucune chance d’échapper complètement aux taux d’intérêt négatifs.

Les caisses de pension, gérant actuellement environ 800 milliards de francs d’avoirs de prévoyance professionnelle (deuxième pilier), sont en effet pleinement touchées par cette mesure. De sorte que, l’an dernier, la rémunération minimale du deuxième pilier est passée de 1,75% à 1,25%. Décision prise par le Conseil fédéral.

Heureusement, un retour d’inflation renforce les chances d’abandon du traitement douloureux. Aux tendances réjouissantes observées en janvier en Suisse (+0,3%) s’ajoutent celles constatées en zone euro (+1,8%) et aux Etats-Unis (+2,5%). L’institut de recherche macroéconomique britannique Consensus Economics Inc. et divers économistes nous gratifient en plus de prévisions relativement réjouissantes pour la Suisse: + 0,3% cette année et + 0,7% l’an prochain.

Avant de céder à l’euphorie, n’oublions pas le marché des changes: l’euro s’affaiblit régulièrement par rapport au franc depuis l’été dernier. Le 31 août, il coûtait encore presque 1,10 franc. Lundi soir, à 18 heures, il excédait à peine 1,064 franc. Cette évolution n’accélère évidemment pas l’abandon des taux d’intérêt négatifs. Sans compter le poids des incertitudes liées à la prochaine élection présidentielle française. (TDG)