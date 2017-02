Les entreprises suisses retrouvent le moral

Le baromètre conjoncturel du KOF est reparti à la hausse en février pour s'établir à 107,2 points. Le baromètre conjoncturel du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a grimpé de 5,2 points sur un mois, après un repli de 0,3 point en janvier, a indiqué le KOF mardi.

Le niveau atteint en février est nettement supérieur à la moyenne à long terme atteinte pour la dernière fois fin 2013.

L'industrie et l'hôtellerie ont contribué à cette amélioration. Des signaux légèrement positifs viennent aussi du secteur financier, des exportations et du bâtiment. Les indicateurs de la consommation intérieure sont en revanche demeurés pratiquement inchangés par rapport au mois précédent.

Carnet de commandes

Le climat s'est particulièrement amélioré dans l'ensemble de l'industrie de transformation. Dans ce secteur, l'optimisme vient des secteurs du papier et du textile, de l'industrie électrique et de la construction mécanique. Les architectes sont aussi plus positifs qu'auparavant. Les autres secteurs industriels ne montrent aucun changement.

L'industrie de transformation est avant tout stimulée par l'appréciation du carnet de commandes, des perspectives de production et d'emploi ainsi que de la situation bénéficiaire. (ats/nxp)