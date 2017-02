«Les entreprises ont rapidement besoin de savoir où l'on va»

Le peuple suisse a dû se prononcer dimanche sur un objet constituant un enjeu économique fondamental et concernant tout particulièrement les cantons de Genève et Vaud. A cette occasion, près de 60% des votants ont rejeté le projet de troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III, refusé par 52,3% des Genevois et approuvé par 51,% des Vaudois). Ce résultat impose désormais une réalité à tout le pays: il faut remettre l’ouvrage sur le métier.

Ce défi s’avère en effet incontournable. L’Union européenne et l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ont en effet intimé un ordre clair à la Suisse: mettre un terme à une imposition fiscale allégée au bénéfice de sociétés dites à statut, ce régime visant en premier lieu à attirer des sièges européens de multinationales, grandes pourvoyeuses d’emplois. Dans ce contexte, le directeur général de la Fédération des entreprises romandes (FER, Genève), Blaise Matthey, manifeste un fort sentiment d’urgence.

Une réalité s'impose à toute la Suisse, aux ex-partisans comme aux ex-adversaires de la RIE III rejetée dimanche: il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Quelles précautions, quelles mesures vous paraissent nécessaires afin de remettre l'ouvrage sur le métier dans les meilleures conditions possibles?

Il faut veiller à maintenir la participation des cantons à la réforme fédérale. Plus que jamais, la Confédération tire d'importantes ressources fiscales des entreprises à statut. Et elle a tout intérêt, comme tous les cantons qui reçoivent de l'argent de l'Etat fédéral, à ce qu'elles demeurent en Suisse. Ensuite, il faut demeurer compétitif fiscalement, parce que ça bouge un peu partout. Ce qui veut dire, de toute façon, utiliser certains des moyens prévus dans la RIE III. Veut-on tuer la recherche et l'innovation? Enfin, il faut du concret et des engagements. Les entreprises ont en effet rapidement besoin de savoir où l'on va. Plus le parlement tergiversera, plus l'incertitude fera des dégâts.

Vous paraît-il nécessaire de s'inspirer de l'exemple vaudois? A savoir, commencer par proposer aux citoyens diverses mesures visant à les rassurer sur les conséquences d'une réforme de l'imposition des entreprises qu'ils approuveraient lors d'un deuxième scrutin populaire?

Mais les deux cantons, Genève et Vaud, se sont inspirés mutuellement! La réforme en discussion au parlement genevois contient des instruments très proches de ceux qui ont été acceptés par le peuple vaudois (taux, mesures complémentaires), tout en étant plus restrictive pour le NID (déduction des intérêts notionnels), de toute façon rejeté dimanche au niveau fédéral. J'aimerais que l'on m'explique en quoi le canton de Vaud aurait plus rassuré que Genève. La vraie différence tient à l'engagement politique plus homogène dans le canton de Vaud que dans celui de Genève et qui a porté la réforme. Quant à la marge de manœuvre, précisément parce que les deux cantons ont adopté une stratégie proche, elle est faible. Si l'on charge trop le bateau avec un taux d'imposition trop haut, les entreprises à statut reverront leur implantation à Genève. Ce n'est un secret pour personne. Et là, on pourra à nouveau parler de réduction des prestations sociales, de postes dans la fonction publique ou de charges supplémentaires pour la classe moyenne ou les PME, mais, cette fois, par manque de substance d'entreprises qui paient des impôts. A chacun de voir quels risques il veut prendre. Tout se tient dans cette affaire. (TDG)