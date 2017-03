Les entreprises ont engagé plus de directrices en 2016

Jamais autant de femmes n’avaient été promues comme membres de la direction au sein des 100 plus grands employeurs du pays que l’année dernière. Publié mardi, en prélude à la Journée internationale des femmes, c’est l’une des conclusions du «schilling report», qui scrute depuis plusieurs années la diversité homme-femme dans les hautes sphères des sociétés du pays. Auteur de l’enquête, le chasseur de têtes zurichois Guido Schilling dit avoir été surpris par ce résultat «réjouissant», «un record après des années de stagnation».

En 2016, ce sont donc des candidates qui ont remporté 21% des postes de direction mis au concours – en 2015, cette proportion n’avait été que de 4%. Le taux total de dirigeantes a atteint grâce à cela 8%: une progression de 2% sur un an, soit autant qu’au cours des dix dernières années.

Candidates qualifiées

Voilà pour les membres de la direction. S’agissant des conseils d’administration, 21% des mandats ouverts ont été adjugés à des femmes. La part totale s’est établie à 17%, en hausse de 1% sur un an. «Cela ne suffit pas pour une hausse durable et significative dans l’optique des 30% avancés et exigés par la politique», regrette Guido Schilling, qui en est convaincu: il existe aujourd’hui suffisamment de candidates parfaitement qualifiées pour ces postes.

En comparaison internationale, la Suisse est à la traîne (voir infographie). Mais selon le spécialiste du recrutement, elle peut rattraper son retard d’ici à cinq ans, sans instaurer de quotas, décriés par les milieux économiques. «Les entreprises sont conscientes que les futures générations de femmes ont besoin de modèles pour les inciter à suivre leurs pas. Ces prochaines années les candidats à des fonctions dirigeantes en Suisse seront moins nombreux.» Cela tient notamment au fait que les hommes privilégient de plus en plus un équilibre dans leur vie privée et aspirent moins à atteindre le sommet de la hiérarchie.

Petites entreprises en avance

Les femmes peinent aussi à accéder aux sphères dirigeantes des petites et moyennes entreprises, mais dans une moindre mesure. C’est le constat posé par le cabinet d’audit et de conseil EY dans une étude parue mardi également. Dans les firmes de taille moyenne, près de 19% des membres des comités de direction et conseils d’administration sont de sexe féminin, soit 2% de plus qu’il y a deux ans.

Dans les petites sociétés (jusqu’à 30 millions de francs), ce taux passe à 21%. Selon EY, cela s’explique par un processus de promotion plus simple et rapide au sein de structures moins hiérarchisées.

Chez Travail.Suisse, on qualifie de «bon signal» les évolutions observées en 2016. «Mais cela va très lentement. A ce rythme-là, on n’est pas près d’atteindre la parité», affirme Valérie Borioli, responsable de la politique de l’égalité pour la faîtière des travailleurs et travailleuses.

Une donnée pourrait inciter les employeurs à accélérer le mouvement. Selon l’enquête d’EY, les entreprises qui marchent le mieux engagent davantage de femmes dans les hautes sphères dirigeantes. Et les firmes prospères soutiennent aussi plus souvent les femmes. (TDG)