Les dénonciations vont rapporter 18 millions par an

A la fin de l’année, toutes les entreprises genevoises devront transmettre l’ensemble des certificats de salaire à l’Administration fiscale cantonale par le biais du logiciel Swissdec. Les contribuables qui auraient omis de déclarer un revenu ont jusqu’à la fin de l’année pour se dénoncer.

Cette nouvelle procédure fait suite à l’adoption par le Grand Conseil, le 4 novembre dernier, de la modification de la loi de procédure fiscale. Entrée en vigueur au début de l’année, cette pratique devrait permettre à terme d’éviter au contribuable d’avoir à envoyer lui-même ce document au fisc. Elle facilitera également la vie aux services de taxation. «Nous aurons toutes les données et pourrons vérifier si les montants déclarés sont corrects, indique le directeur général de l’Administration fiscale cantonale Daniel Hodel. Cela nous permettra également d’ajuster les taxations d’office.»

Dix-huit millions par année

Si cette nouveauté peut offrir un gain de temps considérable à l’Etat comme aux contribuables, elle a surtout pour but d’apporter de nouvelles recettes à Genève. «Nous sommes le dernier canton romand à instaurer ce système. Il y avait donc clairement une faille», indique le directeur avant d’ajouter que ce processus, mis en place en 2012 dans le canton de Vaud, a permis à ce dernier d’augmenter ses recettes fiscales de 41 millions de francs par année.

En se basant sur cet exemple, les autorités genevoises espèrent récupérer quelque 18 millions de francs supplémentaires chaque année et probablement davantage en 2017 grâce aux futures dénonciations attendues. «Si nous recevons des certificats de salaire dont nous n’avions pas connaissance, nous irons vérifier si l’activité remonte à plus loin et, dans ce cas, nous engagerons une procédure pénale», ajoute le directeur.

Les fraudeurs ont donc tout intérêt à se dénoncer. Ils éviteront ainsi de payer une amende qui pourrait aller jusqu’à trois fois le montant des arriérés. Seuls les intérêts moratoires et le rappel d’impôt pour les dix dernières périodes fiscales seront alors perçus.

Explosions de dénonciations

Ces futures dénonciations viendront s’ajouter aux nombreuses déjà envoyées au fisc depuis l’entrée en vigueur de l’amnistie fiscale partielle en 2010. Rien qu’en 2016, 2836 Genevois se sont signalés aux autorités pour avoir omis de déclarer des comptes en banque ou des biens. Le Canton a ainsi récolté 132,2 millions de francs de recettes fiscales supplémentaires. Une somme qui pourrait exploser en 2017, puisqu’ils sont déjà 2600 à s’être dénoncés depuis le début de l’année.

Ce phénomène fait notamment suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier dernier de l’accord sur l’échange automatique de renseignements entre la Suisse et 51 pays. Il implique que les banques de ces Etats doivent désormais livrer toutes les données bancaires de leurs clients ayant une adresse à l’étranger au pays concerné. Les banques européennes ont l’obligation d’envoyer ces informations à la Confédération en 2018. Cette dernière les transmettra ensuite aux administrations cantonales.

Durcissement du droit

Le durcissement du droit fédéral en cas de fraude à l’aide sociale, notamment pour les étrangers qui risqueraient l’expulsion, expliquerait également une partie de ces dénonciations record.

