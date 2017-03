Les comptes de l'AVS dans les chiffres noirs

Le résultat d'exploitation de l'AVS est à nouveau dans le noir en 2016, à 439 millions de francs. Il affichait -559 millions en 2015. Malgré des dépenses nettement plus élevées que les recettes, les placements du Fonds de compensation ont, entre autres, sauvé les comptes de l'AVS.

Les dépenses ont excédé les recettes de 766 millions de francs, indique lundi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Cette détérioration par rapport à 2015 (-579 millions) s'inscrit dans la tendance de ces dernières années; les dépenses sont supérieures aux recettes depuis 2014.

Contrairement à l'année précédente, les placements du Fonds de compensation ont donné un coup de pouce aux comptes de l'AVS en 2016. Avec un rendement de 3,75%, les placements atteignent 1,083 milliard de francs. Un an plus tôt, le rendement était négatif à -0,97%, soit une perte de 237 millions de francs.

L'an dernier, les intérêts versés par la Confédération sur la dette de l'AI se sont davantage tassés que l'année précédente, de 257 millions à 122 millions, alors que la baisse n'était que de 18 millions l'année précédente. Positif en 2016, le résultat d'exploitation en a ainsi plus profité qu'un an plus tôt.

Les comptes de l'AI ont également meilleure mine. Ils s'élèvent à 823 millions, contre 614 millions en 2015. La bonne performance des placements, passés de -31 millions à 131 millions de francs, l'explique. Le résultat de répartition, soit la différence entre les rentes versées et les cotisations, a légèrement augmenté, à 692 millions de francs (645 millions en 2015).

La dette de l'AI recule encore

Ce résultat d'exploitation positif a permis de continuer à amortir la dette de l'AI vis-à-vis de l'AVS. La créance a reculé à 11,4 milliards de francs (12,2 milliards en 2015). Depuis le lancement du fonds AI en janvier 2011, la dette a pu être réduite de 3,5 milliards.

Le résultat de répartition du régime des APG (allocations pour perte de gain) s'est sensiblement détérioré, à -87 millions de francs (115 millions en 2015). Le résultat d'exploitation est nettement inférieur qu'un an plus tôt, passant de 108 millions à -52 millions. En revanche, le résultat des placements s'est amélioré à 35 millions (-7 millions en 2015).

Au total, les cotisations des assurés et des employeurs à l'AVS et à l'AI ont augmenté de 1,5%. En revanche, les cotisations aux APG ont diminué de 8,8% en raison de la baisse du taux de cotisation de 0,5% à 0,45%. (ats/nxp)