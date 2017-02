Les caisses de pension ont bien géré les taux négatifs

Le rendement des caisses de pension suisses s'est amélioré en 2016, malgré un mauvais début d'année et des écarts en juin et en octobre. Les institutions de prévoyance ont su réagir aux taux négatifs, souligne Julien Favre, l'expert en conseil financier de VZ VermögensZentrum.

Les indices d'UBS et de Credit Suisse ont respectivement progressé de 3,41% et 3,87% en 2016, selon les derniers chiffres émanant des banques. En comparaison, les caisses de pension n'avaient atteint un rendement que de 0,7% en 2015, un résultat plus bas que le taux d'intérêt minimal dont elles doivent créditer leurs assurés et inférieur au rendement requis pour pouvoir remplir leurs engagements sur le long terme.

«Les caisses de pension ont pu atteindre le rendement de 2016 en investissant davantage dans l'immobilier et les actions étrangères afin d'affronter les taux négatifs», indique à l'ats Julien Favre. Autre mesure, les institutions de prévoyance ont continué de baisser les taux de conversion de la part surobligatoire, une tendance qui va se poursuivre à moyen terme.

Bon mois de décembre

Au fil de l'année, le faux départ des institutions de prévoyance en janvier et février 2016 a pu être compensé, comme les mauvais rendements de juin et d'octobre. Pour le 4e trimestre, le rendement est de 0,63%, d'après Credit Suisse.

Décembre s'est révélé particulièrement faste, avec une progression de 1,2%, contre -0,72% en octobre et +0,16% en novembre. UBS évoque de son côté une hausse de 1,07% en décembre, soit le deuxième meilleur résultat du second semestre après le mois de juillet (+1,13%), contre respectivement -0,74% et +0,15% les deux mois précédents.

Assurés plus engagés

Les obligations ont légèrement progressé en 2016. Alors que les actions étrangères ont augmenté, les actions suisses ont baissé, ce qui constitue une situation exceptionnelle, note le conseiller de VZ. Selon les indices respectifs de Credit Suisse et d'UBS, l'immobilier a progressé entre 1,17% et 6,27%. La base de comparaison entre les chiffres des banques n'est pas similaire.

Les institutions de prévoyance doivent poursuivre leurs réflexions, indique Julien Favre, mais les assurés ont aussi un rôle actif. «Ils connaissent la tendance de fonds, savent que les caisses de pension doivent continuer à baisser les taux de conversion. Ils se préoccupent donc de la retraite plus vite qu'il y a cinq ou dix ans, et souhaitent se faire conseiller.»

On observe d'ailleurs que de plus en plus de caisses de pension donnent la possibilité à certains assurés de participer aux rendements effectifs, ajoute Julien Favre. «C'est une tendance qui devrait se poursuivre. Les institutions de prévoyance sont toujours plus nombreuses à rémunérer les avoirs surobligatoires en fonction des rendements.»

Taux minimal abaissé

Le Conseil fédéral avait fixé le taux d'intérêt minimal LPP à 1,25% pour l'année 2016. Le gouvernement l'a dernièrement abaissé à 1%.

Le rendement de l'indice Credit Suisse des caisses de pension helvétiques est supérieur de 0,50% à l'objectif LPP. Au 31 décembre, cet indice présentait un rendement annualisé de 2,80%, contre une rémunération minimale LPP annualisée de 2,44%. (ats/nxp)