Les États-Unis abandonnent des poursuites contre UBS

Quelle bonne nouvelle pour UBS, la première banque helvétique connaissant déjà tant de soucis judiciaires actuellement en France! La justice américaine vient en effet d’abandonner ses poursuites contre le leader mondial de la gestion de fortune, soupçonné encore récemment d’avoir participé à des manipulations de l’euribor, ce taux interbancaire offert en euros, calculé et fixé chaque matin de jour ouvré à 11 heures (heure suisse).

La nuit dernière, le juge new-yorkais Kevin Castel est en quelque sorte passé lui-même aux aveux: il a en en effet admis n’être pas parvenu à réunir des preuves suffisantes, après des années d’enquêtes, commencées par ses plus fins limiers entre 2005 et 2011. D’autres enseignes, bien connues sur la place financière genevoise, peuvent se féliciter de cette information.

L’abandon d’accusations de manipulations de l’euribor concerne aussi Crédit Agricole, Société Générale, Royal Bank of Scotland et encore d’autres. La direction et le personnel de ces entreprises peuvent se réjouir de la relative clémence états-unienne. Rappelons-nous en effet que les banques Barclays et HSBC avaient dû payer, respectivement, 94 millions et 45 millions de dollars pour obtenir le classement d’accusations similaires. Le site d’information financière zurichois cash.ch précise qu’une décision est encore attendue au sujet de soupçons visant Deutsche Bank et portant aussi sur des manipulations supposées de l’euribor. (TDG)